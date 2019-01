Fue el primer partido. El que más cuesta. Porque además, tampoco es fácil la rápida puesta a punto, para que una idea se desarrolle y alcance planos de rentabilidad. La sensación quedó clara, respecto a un Salto aún no totalizador en materia de rodaje.

Y es cierto que en el inicio de cada tiempo, el querer se planteó. Más que por estrategia, por actitud. Por sentido de búsqueda.

¿Pero cómo asociar el fútbol de Salto, en medio de imperfecciones reales?

Desde lo individual a lo colectivo. La armazón está claramente pendiente, porque el equipo planteó en varios pasajes, la duda capital: qué hacer a partir del control de la pelota.

En los 20′ finales del partido cortó camino, y evitó la intelectualidad, la razón: la bomba aérea para que llegara a un destino que pocas veces surgió.

Acaso una de las últimas veces cuando la maniobra nace por zurda, hasta que la pelota le llega a a Luis Leguísamo, bien cercano al gol, más dos remates de casi 30 metros.

El empate al fin de cuentas, no traiciona lo que el partido fue: el muestrario del no poder salteño, ante un rival que sabe de sus límites. Paysandú fue hasta dónde pudo y en la medida que sustentó correctivos para defender, se volvió eficaz en esa misión.

Salto no ganó un punto: perdió dos. La estadística le va salpicando los ojos. El empate no humedece el futuro, pero en todo caso, potencia el suspenso natural.

LOS MALES QUE POSTERGARON

1) Ausencia de complemento en los dos centrales: Rondán-Pintos.

2) Insuficiencia de Franco Rivero en el segundo tiempo, cuando se pretendió convertirlo en salida.

3) Siendo parte del montaje del doble «5», el espacio geográfico se limitó en el «Cunfi» Menoni; Salto resignó una pieza para influir.

4) Los cambios de ritmo solo ocasionales, por eso el equipo se repitió con facilidad. Se metió en un callejón sin salida. Malezas rivales por doquier y la escasez de remedios para construir en medio del Paysandú, poblado para responder a los dictados del anticipo.

5) Por momentos, el divorcio sin más trámite entre volantes y puntas. Al querer que reveló, la rotura le llegó. No fue una cuestión de templanza, más bien de estrategia.

6) A partir de ese tormento, la pelota le llegó normalmente dividida a Píriz-Leguísamo y cuando George Dos Santos saltó a la cancha, la dolencia física lo sacó rápido.

En definitiva, el Salto de la deuda.

Quedó pendiente. No hay razón para sostener lo contrario. La realidad golpeó los ojos.

La realidad no se expone a maquillaje. No se puede. No es posible.

EL TIEMPO QUE SE VIENE

De local, el imperativo es vencer. Cuestión inapelable. Salto no perdió el tren. No resignó el horizonte. Pero el estallido de más de una interrogante, introduce su propio efecto en el corazón del seleccionado «naranjero». Ahora se viene Fray Bentos.

Será la hora clave, porque de aquí en más, Salto será parte de un acecho puntual: el de los números en la tabla.

El estreno se vistió de grises. Salto se enfrentó a la correntada de sus propias limitaciones. Que las tuvo. Solo es aguardable la reacción. Cuando el debut pasa, es posible descomprimir y que algunos jugadores recuperen fuego, vuelo, consistencia, aptitud y eficacia, para que la estructura colectiva gane en confiabilidad. De eso se trata el fútbol.

La inspiración personal puede ser solución de ocasión. Pero en definitiva, quien debe regular la misión y asentarse, es el equipo. Ese debiese ser el fin a capa y espada.

Cualquier otro tipo de secuencia, puede abrazarse al mismísimo desencanto.

El desencanto de la desolación y no ser.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-