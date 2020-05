En pro del fútbol salteño

La buena nueva, sobre todo para quienes conviven con la duda, respecto al momento en que podría iniciarse el fútbol a nivel de la Liga Salteña.

De acuerdo al apunte informativo transmitido a EL PUEBLO, el equipo de sanidad actualmente vinculado a la Liga Salteña y a la selección mayor, médicos y kinesiólogos, están abocados a un protocolo para cuando el fútbol pueda volver a ser jugado.

El protocolo en ese caso, podría ser aplicado tanto a nivel local, como de partidos que encierra las disputas en el esquema de la propia OFI.

Lo cierto es que los profesionales salteños tienen en mira un objetivo que no es menor: sumar ideas-proyectos, para que la acción de futuro no tan lejano, sea posible.

De acuerdo a lo revelado a cronistas de este diario, el contenido del protocolo será puesto en conocimiento de las áreas que eventualmente pueden avalarlo. No se trata de optimizar el retorno más allá de la lógica de los hechos, pero sí, la puesta a punto de iniciativas como en este caso, ciertamente válidas.