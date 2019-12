Dublín Central 0 Santa Rosa 0

En la semana, Gustavo Piegas el DT, no dejó de apuntar en una misma dirección: «tenemos que jugarnos por nuestro orgullo. Por nuestra dignidad. A nosotros nadie nos regaló nada, por lo tanto nosotros tampoco vamos a regalar nada».

El hecho es que Santa Rosa encaró el partido con 11 titulares y tan solo un suplente…por las dudas. Siendo pocos, siendo los básicos, el Santa Rosa de Gustavo fue justamente esa dignidad de la que tanto se habló en la interna.

El 0 a 0 después de todo, está bien.

Porque es cierto que Dublín Central provocó situaciones de gol, con remates en los palos, más ese arquerazo que no dejó de ser Juan Carlos Ferreira. Pero en los 28′ del primer tiempo por Almeida y en los 10′ de la recta final, Líber dos Santos (travesaño), dos chances netas, las muestras ofensivas de Santa Rosa para el rescate mismo.

A la medida de un equipo que además, no se ocultó. No se expuso a un plan amarrete, gris. En la medida que pudo, NUNCA DEJÓ DE QUERER. Por eso, la «santa» dignidad siempre.

Dublín Central se reguló en el primer tiempo, sobre la base de razones más o menos salientes. Fue propuesta. Hasta debió admitir el desnivel.

Pero en la recta final, bajó la guardia de la intención. Cayó en las garras de su propia limitación, porque además el equipo no dejó de añorarar a Meneses.

No hay caso: cuando un jugador influyente no juega, la merma se plantea. La pelota mal le llegó a William Rosas y solo Ríchard González se mandó la diablura de más de una gambeta en velocidad para limpiar la senda y tentar la sintonía.

Al fin de cuentas, Dublín Central chocó contra un murallón. Santa Rosa fue sitiando la parcela defensiva.

Eso tiene un denominador común: eficacia para defender.

El empate miente un poco, porque chances no faltaron, pero se abre el libro en la página de la justicia, por eso de la dignidad de Santa Rosa. La «santa» dignidad.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

Así pasó

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido válido por la trercera fecha de la liguilla.

Divisional «B».

Árbitro central: José Gabriel de los Santos (MUY BIEN).

Asistentes: Ivo Moreira-Juan Suárez.

DUBLÍN CENTRAL ( 0)-

Cristian Motta, Maicon Rodríguez, Facundo Gómez, Leonardo Conti, Martín Araújo (Jorge Portillo), Humberto Sequeira (Valentín Rivero), Lucas Quiroga, Luis Ramos (Ricardo Villalba), Matías Cerecetto, William Rosas, Ríchard González.

Director Técnico: Martín Texeira.

SANTA ROSA (0)-

Juan Carlos Ferreira, Lorenzo López, Diego Forni, Matías Fagoaga, Fernando López (Luciano Rosas), Jonathan Almeida, Líber Dos Santos, Joan Piegas, Cristoffer Suárez, Pablo Muñoz, Carlos Dutra.

Director Técnico: Gustavo Piegas.

GOLES: no hubo.

EXPULSADOS: no hubo.

EL MEJOR JUGADOR

DE LA CANCHA: Juan Carlos Ferreira-Líber Dos Santos.

EL MEJOR DE DUBLÍN CENTRAL: Ríchard González.