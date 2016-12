Escritor, exdirector de Cultura de la Intendencia de Artigas y exdirector de Casa de la Cultura de Bella Unión, por estos días ha sido designado por el Gobierno Nacional para ejercer un cargo de relevancia a nivel de nuestro departamento. Nos referimos al bellaunionense Jesús «Beto» Moraes, quién brindó detalles a nuestra corresponsalía sobre su designación. Comenzó expresando: «Por estos días asumí un desafío. Como es de conocimiento público, se nombró un referente para que la Secretaría Nacional del Deporte, tenga una oficina en Bella Unión. El Gobierno ha tenido la gentileza de manejar mi nombre, donde me consultaron previamente y decidí asumir el desafío

El cargo se trata de una representación política. El partido de Gobierno del Frente Amplio es quien asigna en este momento los cargos de confianza de dicho gobierno. Por lo tanto, lo que estoy asumiendo es un compromiso político, en el área del deporte y en una propuesta concreta, que la secretaría nacional del deporte está ofreciendo al departamento de Artigas».

UN CARGO DE COORDINACIÓN

Agregó: «Nuestro trabajo consistirá en coordinar una propuesta política, que en el ámbito de la secretaría nacional, que es la que fija la política pública del deporte uruguayo a las Intendencias, en este caso, a la Intendencia departamental de Artigas. Esta es la investidura que me han dado. Yo tengo una misión política ahora que cumplir con la comision de la Junta Departamental de Deportes, con el ejecutivo que preside Pablo Caram y con las tres alcaldías. ¿En qué consiste la propuesta? Consiste en, inspirado en la descentralización, ofrecerle la gestión de las plazas de deportes a las Intendencias. Hoy por hoy las plazas de deportes están centralizadas en un cien por ciento. El suministro, la planificación, los materiales y el contralor de las plazas de deportes se hace a través de la central Montevideo. Hoy estamos pidiendo al gobierno departamental y a los gobiernos locales, en virtud de estos tres motores que se ponen en movimiento y que pueden sincronizar en la descentralización, es conjuntar esfuerzos y darle la impronta propia de cada departamento con la gestión de la Intendencia».

PLAZAS PROFESIONALIZADAS

Seguidamente expresó, «Para ello habrá que crear nuevas instancias. Por ejemplo, ya se decidió que las plazas de deportes tienen que estar profesionalizadas. Por lo tanto, en marzo habrá un llamado abierto a todos los profesores de educación física del departamento para concursar por la plaza de deportes de Bella Unión. Hoy por hoy se la asignó en vías de lo transitorio de esta propuesta a un encargado de confianza política, que es Mario Sosa (conocido funcionario del Correo local y entrenador de básquetbol del Náutico). Lo de Mario se maneja que es por cuatro meses, con una salvedad, hay reconocimiento en el currículum de Mario Sosa de una formidable trayectoria como entrenador de básquetbol. Por lo tanto Mario va a tener la instancia y la consideración de poder hacer una propuesta dentro de los actores locales, a la actividad de plaza de deportes».

BELLA UNIÓN TENDRÁ SU GIMNASIO PÚBLICO

Moraes reafirmó una noticia ya manejada hace un tiempo atrás y es que el gobierno construirá un gimnasio en nuestra ciudad. Nos dijo: «Bella Unión fue elegida por la secretaría nacional del deporte, como una de las 10 ciudades del interior donde en convenio con CODICEN, se va a construir un gimnasio. ¿Por qué lo hace el CODICEN? Porque el 75 por ciento de los usuarios de las plazas de deportes son estudiantes de los diferentes centros educativos del medio».

UNA OFICINA EN BELLA UNIÓN

Le preguntamos si tendrá una oficina de atención al público en Bella Union, respondiendo: «En principio el alcalde de Bella Unión, don Luis López me está ofreciendo un espacio en el ámbito municipal, pero la secretaría aspira a instalar una oficina propia, así como por ejemplo el centro MEC tiene su local propio. En lo inmediato voy a funcionar en el municipio».

EL TRABAJO INMEDIATO

Sobre la primera labor dijo: «Ya estoy trabajando en el acuerdo marco, es decir, en que términos le planteamos al intendente y a los alcaldes, la temática de las plazas de deportes. La semana pasada se celebró una primera reunión en Tomás Gomensoro con la presencia del gobierno departamental, donde estaba el director de Turismo y Deportes, así como los tres alcaldes y varios concejales. El ámbito de reflexión y el planteo ya que efectuó, y ahora lo que estamos discutiendo es con asesores jurídicos, los términos del acuerdo».

CARGO DE MAYOR JERARQUÍA

Antes el mayor cargo a nivel de deportes lo ejercía en el departamento el director de Deportes de la Intendencia. Ahora el cargo de Moraes está por encima, ¿verdad? Expresó: «Mi cargo es un cargo nacional de deportes, en tanto que el director de deportes de la Intendencia es un cargo departamental, o sea, es un cargo del gobierno departamental. Lógicamente que habrá que articular las labores de aquí en más. Vamos a tener que elaborar un documento público sobre la propuesta del gobierno nacional a través de la secretaría del deporte a las Intendencias. Hay algunas Intendencias que ya lo aprobaron. Maldonado ya aprobó la propuesta de la secretaría nacional y la ciudad de Rivera también».

NO ESPERABA EL NOMBRAMIENTO

Al consultarlo sobre si esperaba o fue sorpresa su nombramiento, Jesús nos dijo: «No lo esperaba. Ha sido una sorpresa para mí. No tengo nada que ocultar.

El presidente de la secretaría es amigo de toda una vida y está recorriendo todo el país. Cuando llega a Bella Unión y luego de hacer su planteo formal, me visita en mi casa y me ofrece que colabore con él en esto. Yo tengo contrato por un año».