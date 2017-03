En la Sede Salto de la Universidad Católica, funciona desde enero de este año una nueva área de consultoría empresarial, el CAIE (Centro de Apoyo a la Innovación Empresarial). Desde allí, la consultoría ofrece una ayuda para gestionar un proyecto de innovación, ordenar y prioriza proyectos, así como llevarlos a cabo siguiendo técnicas apropiadas para tu caso. Esta consultoría que está cofinanciada por la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) ofrece entrenar a un equipo de trabajo particular para generar proyectos de innovación en cualquier sector de la actividad empresarial.

“Sabemos que a los empresarios no les faltan las ideas para hacer cosas nuevas, sino un método probado y los recursos para implementarlas. Es por eso que este Centro, busca apoyar la innovación empresarial, como bien lo dice su nombre. Trabajamos con empresas medianas y pequeñas que quieran mejorar y crecer mediante el desarrollo de nuevos productos y servicios, o mejorar los ya existentes, así como también mejorar sus procesos innovando”, se informó a EL PUEBLO desde el CAIE.

“Ofrecemos una ayuda mediante una consultoría para gestionar un proyecto de innovación, a ordenar los proyectos, a priorizarlos y llevarlos a cabo siguiendo técnicas apropiadas para cada caso. Ofrecemos también entrenar a un equipo de trabajo para generar proyectos de innovación en cualquier sector de actividad”, agregaron desde la consultoría.

COFINANCIADA POR LA ANII

Vale destacar también, que para que más empresarios puedan acceder a este apoyo, esta consultoría está cofinanciada por la ANII. Sobre este punto en particular, se informó desde el CAIE que de los trabajos podrán surgir proyectos concretos que también podrán presentarse para co-financiamiento ante ANII. Por ejemplo proyectos de desarrollo de nuevos productos para ampliar mercados, aprovechar oportunidades del entorno o ampliar negocios. Ellos se pueden postular a instrumentos de ANII como “implementación de la innovación”, “proyecto de validación de ideas tecnológicas” o “apoyo al patentamiento”, entre otros. “En conversaciones con empresas, durante la preparación del CAIE, vimos que los empresarios están todo el tiempo pensando y aplicando ideas nuevas a sus negocios, esto es, innovando. Dicen que les gustaría -saber por dónde empezar- cuando tienen una idea nueva, y tener un método para llevarlas a cabo. Se sienten bastante solos y utilizando sus propios recursos. Muchas veces las ideas se llevan por impulsos y empujes personales y no llegan a tener la continuidad que desearían. Por el día a día, su equipo de trabajo no está entrenado ni los puede acompañar como quisieran en las nuevas ideas de proyecto tan vitales para seguir adelante”, comentaron desde el Centro en referencia a la actitud empresarial con ímpetu innovador. Por este motivo, “desde el CAIE ayudamos a entrenar al equipo de trabajo, aclarar las ideas de proyecto y poner en práctica alguno de ellos, con la posibilidad del co-financiamiento de ANII para las distintas etapas”, agregaron.

CHARLA INFORMATIVA

Para ampliar la información sobre este tema y dar a conocer en profundidad su propuesta, así como evacuar dudas respecto a los posibles participantes, el Centro de Apoyo a la Innovación Empresarial, estará realizando una charla informativa el miércoles 22 de marzo a partir de las 19 horas en el Centro Comercial e Industrial de Salto e invita a todos los interesados a participar.

El Centro de Apoyo a la Innovación Empresarial funciona en Salto desde enero de este año en la Sede Salto de la Universidad Católica, ubicada en Artigas 1251, y los interesados pueden contactarse por el teléfono 47325467 o al mail a caie@ucu.edu.uy