Richard Usuca y los 28 a escena.

Un total de 7 jugadores de Ferro Caril, 6 de Universitario, 3 de Gladiador, Nacional y Salto Uruguay, 2 de Salto Nuevo y 1 de River Plate, Saladero, Ceibal y Progreso, conforman el plantel de 28 jugadores que esta tarde a las 19.30′ acudirán al Parque Ernesto Dickinson, despuntando oficialmente el ciclo de mayores con la mira puesta en el Campeonato del Interior 2018. Un total de 10 equipos de la “A” surten de futbolistas al núcleo. Sin jugadores de Hindú y Paso del Bote (este año militaron en la “A”), como asimismo ninguno de la “B” y la “C”.

En un principio la idea del Cuerpo Técnico encabezado por Richard Usuca, era la de convocar un total de 30 futbolistas. Hay que tener en cuenta que se bajaron de la chance entre otros, Guillermo Confalonieri, quien resultó con 17 goles, máximo scorer de la temporada en la “A”.

UN MES POTENCIAL

El Campeonato del Interior se iniciará en el fin de semana comprendido entre el sábado 13 y domingo 14 de enero, por lo que el combinado dispondrá de un mes potencial para adiestrar. Usuca marca en la agenda unas 24 sesiones y por lo menos dos partidos amistosos, uno de ellos será el 28 de diciembre ante el equipo de “Los Amigos de Edinson Cavani”. Pero cabe la opción de algún juego más. Un total de cinco jugadores adiestran de varias semanas a esta parte. Se trata de futbolistas de aquellos equipos que no participaron de la tercera rueda: Cristian “Chavo” Rodríguez (golero- Salto Nuevo). José “Nene” González (volante-Salto Nuevo). Nicolás “Mono” Ferreira (delantero- Ceibal). Marcos Arredondo (Progreso) y Denis Ferreira (Saladero).

LA VUELTA DE ALEXANDER

En relación a la última selección orientada por Alcides Edgardo Nieto, una aparición que no es cuestión menor: la de Alexander Píriz, el goleador de Universitario que supo ser Campeón del Interior en la edición 2015. No faltan estrenos y ello en su momento, había sido anunciado por Richard Usuca en EL PUEBLO. Entre otros: Carrara, Panza, Gastón Ferreira, Coelho, Octavio Pintos, Alejandro Pintos, el “Chipo” Menoni, Gabriel Suárez, Silva, Jacques, Nahuel Machado, Cruz, Ávalos, Arrendo…casi un 50%.

No se trata menos de que de hablar de una renovación sin cortapisas.

Hoy pues, es el día. Los 28 en el estadio. Los neutrales también.

Los colaboradores de la causa, como siempre.

El entorno que se ambiciona.

Y la ilusión…después de ese telón arriba.