Mañana martes en la Organización del Fútbol del Interior, se definirá el sistema de disputa de la fase final a partir de los cuartos de finales. La pugna tanto a nivel de mayores y juveniles, de un certamen trunco a partir del sábado 14 de marzo. Ese día estaba pactado el arranque de las fases definitivas, pero el inicio de la pandemia, determinó la decisión por parte de las autoridades máximas. El gobierno bajó bandera y el deporte se transformó en silencio.

La Copa de OFI en la percha y a nivel local, la Liga Salteña de Fútbol, exhortando a los clubes para que paralizaran todas sus actividades. En la noche del 22 de junio en el Consejo Superior, el pronunciamiento sin más levante: la «A», «B» y «C» al margen del fútbol por esta temporada.

Cauce abierto para el retorno del Torneo de OFI. La pasada semana generó el hecho: OFI marcó para el fin de semana comprendido entre el 12 y 13 de setiembre, la vuelta del fútbol a nivel de selecciones, pero aún en medio de comprobables signos de interrogación.

LA HORA DE SALTO

Más allá de todo lo que vendrá y lo que pueda acontecer en la próxima jornada a nivel de OFI, la selección salteña de mayores fue convocada para HOY lunes a las 19.30′ en el complejo de Villa España, a los efectos de iniciar el el retorno a la actividad de adecuación.

El presidente de la Liga, Juan Ramón Guarino, no dejó de persistir en el tiempo: «hasta que OFI no defina una fecha, las selecciones no practicarán». Ahora que la fecha se planteó, el combinado pega la vuelta.

Lo de esta noche, más que nada será informativo. El Cuerpo Técnico necesita saber DE PRIMERA MANO, la realidad de cada jugador cinco meses después. El hecho que no jugar fútbol en la temporada de la Liga, pudo haber influído en la prioridad de algunos integrantes de la plantilla o si aspectos laborales pueden impactar a la hora de sus reintegros en la escena preparatorias.

LOS TRES CASOS

SOBRE LA MESA

Para tener en cuenta, una situación de hecho: los casos de Covid-19 en Bella Unión. Se pretende reconocer el tiempo actual de Emiliano Maciel y Matías Bentín, ambos oriundos de aquella localidad. Si no han retornado a Salto, si lo han hecho, etc.

El tercer caso concreto sin descartar a otros, es el de Carlos Alberto Vera. El volante-enganche este año integrado a Salto Nuevo, se sumó hace un mes a una actividad laboral que demanda su presencia de 14 a 22 horas todos los días. En un reportaje reciente de

EL PUEBLO, Vera liberó el pensamiento, «porque no estamos para arriesgar, pero si existe alguna chance de practicar y seguir en la selección, veremos».

¿Cuál es la chance?: que Carlos Vera entrene en la mañana por su cuenta o bajo plan de trabajo determinado por el prof. Julio Vargas. Como viene «de antes» con el plantel, bien que sabe de qué se trata la idea de fútbol que surge a partir de Jorge Noboa.

Cabe preguntarse si alguna otra situación es pasible de duda.