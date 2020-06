Paolo Dantaz en tiempos de Rampla Juniors y con EL PUEBLO

-Tenés todo para mostrar lo que sos.

«Es lo que quiero. Porque además siento que jugar en la Segunda División de Montevideo, no descarta lo que uno pretende. La difusión no falta y Rampla tendrá lo suyo».

-¿Qué es lo que vas descubriendo?

«Por ahora poco, porque los contactos han sido mínimos. A través del Zoom y cuando fuimos al Centenario a hacernos el hisopado. El lunes entramos en la primera fase y a partir de ahí, nos veremos las caras. Entraremos a conocernos más. A tener contacto, pero también manteniendo la distancia y cada uno con una pelota a disposición».

-Sonará extraño.

«Por supuesto. No es lo mejor. Pero es una manera de volver a empezar».

-¿Por que Rampla Juniors?

«Porque fueron los primeros en transmitir interés, hasta avanzarse hasta llegar a un acuerdo».

-¿Hubo otra chance?

«El tanteo surgió también desde Racing. Pero fueron mensajes. Quedó en eso».

-Objetivo de ascenso. ¿Es real?

«El fin no es otro. Hay que ir por ese fin».

-Un pase a un «grande» o al exterior. ¿La mente va pensando en esa dirección?

«No. La verdad no. El hoy es Rampla. No es que me ponga esta camiseta, pensando en lo que puede llegar. Tampoco esto pasa por el dinero, sino por la oportunidad que se plantea. No hago cálculos de futuro, porque no tiene mucho sentido. Importa Rampla».

-Tenes 25 años. La edad justa. Ni adolescente ni llegando a los 30.

«La verdad es esa. Una edad justa para volver a Montevideo. Claro que es lo que quería. Montevideo siempre es una vidriera. El paso por Salto me dejó toda una serie de situaciones que reconozco, pero lo de estar aquí, cambia el pensamiento. La propia mira de uno».

***********

¿Es un jugador distinto Paolo Martín Dantaz? Lo es.

Solo bastaría explorarlo en la cancha. Admitir el tránsito, cuando es receptor de la pelota. Para que circule después. En corto o en largo. Clase de pegada. La tuvo y la tiene.

La oferta de ese repertorio que bien sabe Paolo de qué se trata. El tiempo de Ferro Carril. Después el año sin jugar. La hora en que la selección lo convocó.Fue pincelada de acierto por Jorge Noboa. El sanducero fue clave. Cerebro y gol. La televisión obró como factor a favor. Lo vieron. Lo llamaron. Y acordaron.

**********

-¿Definitivamente influyó la selección?

«Sin ninguna duda. La selección salteña me abrió la puerta para este retorno a Montevideo».

-Respuesta que no te faltó…pero además el efecto de la televisión.

«Claramente, porque te ven. Es una incidencia que no se puede ocultar».

-Ese año al margen sin jugar, y sin embargo, el culto a tu físico. Sin dejarte estar.

«Pero fue bravo. Porque uno lo que quiere es ser parte del fútbol. Ser parte de un objetivo, como ahora es Rampla».

-Has ido reconociendo lo que significó la selección para vos.

«No he dejado de hacerlo. Al técnico, a los compañeros. Me hicieron sentir de la mejor manera».

-Pero el hecho es que vos también sumaste.

«Ahhh,…pienso que también. Tratar de aportar lo mío, justamente para ser uno más».

-Lo lograste. Digamos las cosas como son. También un mérito tuyo

«Yo conocía de la época de Ferro Carril, a Bentín, Maciel, Pîntos y Vera. La pasé bien y me sentí bien. Y no dejo de rescatar la importancia de la selección, en esta realidad que ahora me toca vivir».

-Dejaste una huella a favor por estos lares. Y además, Paolo…razón de calidad.

«Juego a jugar el fútbol que siento. De esa línea no me aparto».