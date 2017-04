Como Uruguay es un país laico, la celebración religiosa de la Semana Santa que da origen a este asueto se transforma en nuestro país en la Semana de Turismo, donde a través del Estado se promueve este asueto para generar ademásuna extensión de lo que fue la temporada estival que terminó con la semana de carnaval, este año en los primeros días del mes de marzo.

Al ser la Semana de Turismo, una época de asueto para la administraciones centrales y departamentales, así como también para el sistema educativo en su conjunto, el Poder Judicial suspende por fuera de los dos regímenes de vacancia legal ya fijados por las disposiciones internas, como lo son las ferias judiciales Mayor (entre el 24 de diciembre al 31 de enero) y Menor (del 1º al 15 de julio) otras épocas específicas en la que los juzgados no funcionan y en ese caso, no se computan los plazos perentorios establecidos en el Código General del Proceso.

En este caso la Semana de Turismo, es parte de ese elenco de días feriados en el año en los cuales no se cuentan sus días dentro de los plazos que se tienen para cualquier providencia, resolución o plazo hábil para presentar demandas, pruebas, apelaciones etc.

La Semana de Turismo, que no está específicamente establecida en los complejos normativos sobre el asunto, se suma a la vacancia judicial y no es precisamente un feriado cualquiera, ya que toda la semana debe quedar afuera a la hora de que desde el despacho judicial se quieran contar los días para la conformidad de los plazos establecidos para cualquier acto jurídico.

Aunque no todas son vacaciones, ya que en esta tradicional semana funcionan como no puede ser de otra manera los juzgados penales, ya que cuentan con plazos constitucionales para tener detenida a una persona y en ese caso, el magistrado debe resolver el hecho. Así como también los juzgados de Violencia Doméstica que están a la orden del día siempre y cuando el caso así lo amerite.

En ambos casos, tanto en materia Penal como el Violencia Doméstica, los hechos son tomados en cuenta sea el día que fuere.

Por lo tanto la semana que transcurre alcanza a que los funcionarios judiciales en su mayoría puedan salir de vacaciones, los jueces airear sus mentes y los operadores del sistema sepan que nadie les está contando el plazo, sea esto lo que signifique para cada uno.