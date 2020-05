Informe semanal del Plan Agropecuario

Los técnicos del Plan Agropecuario continúan monitoreando la situación semana a semana en las diferentes regionales.

El informe de la Regional Litoral Norte al 15 mayo 2020 establece que en el departamento de Artigas la pasada semana se registraron precipitaciones que rondaron los 10 mm haciendo que la humedad que existía en el suelo se mantenga. Sigue siendo la zona norte del Departamento la que más beneficiada estuvo en relación al volumen de precipitaciones.

Pasturas naturales

Existen predios con déficit importante de forraje sobre todo en las SP 10ª y 11ª, aunque en el resto del Departamento empiezan a descubrirse casos nuevos. La preocupación y comentarios de los productores no son alentadores viendo que aún no empezó el invierno y hay predios que ya no tienen casi forraje de campo natural para ofrecer.

Las consultas por temas de suplementación son frecuentes y hay datos de productores que ya están comprando fardos de arroz en varios puntos del departamento.

Pasturas sembradas

Los raigrases empezaron a responder luego de las lluvias ocurridas la semana anterior y se ven lugares o chacras donde no aparecían que ya están brotando. Un factor a tener en cuenta en este tipo de pasturas es el uso de urea si el sistema requiere más pasto; este siempre debe ser acompañado de eventos de lluvia para tener buena respuesta (25 a 30 kg de MS/kg de N).

Sumando a lo anterior se detectaron siembras de raigas en marzo que no han tenido buenas implantaciones.

Ganados

La condición corporal de las vacas de cría debería ser de 5 para pasar el invierno cumpliendo los objetivos de la cría, cosa que no es la realidad en varios predios y si le sumamos a esto la falta de pasto tenemos un problema futuro viendo el próximo entore.

Aguadas

Con las últimas precipitaciones el nivel de agua en los cursos de agua ha mejorado.

SALTO

En dicha semana no ocurrieron precipitaciones. Se registraron las primeras heladas meteorológicas.

Pasturas naturales

Las pasturas naturales se encuentran en crecimiento y con color verde a partir de las lluvias ocurridas a principios de mes. La disponibilidad de pasto ha ido decreciendo desde el mes de Abril debido al déficit hídrico ocurrido y actualmente se mantiene. En la zona Este del departamento, seccionales policiales 10, 11 y 12, con mayoría de suelos superficiales, se observa a los campos en general con menor disponibilidad a la óptima y se esperan situaciones de déficit de forraje durante el invierno. En predios donde se mantuvo la carga ajustada y se planifican nuevos ajustes estratégicos para entrar al invierno la disponibilidad de pasto permitirá el transcurso del invierno sin grandes problemas.

Aguadas

Aguadas naturales y artificiales se han recuperado en zonas centro y Oeste, persiste la problemática en la zona Este, donde las precipitaciones de principios de Mayo (30 – 50 mm) no han sido suficientes para escurrir y completar las aguadas.

Ganados

El estado de los ganados es bueno en todo el departamento, aunque se observan predios con ganados en peor condición. Los porcentajes de preñez son buenos en general. Se están culminando normalmente los destetes de terneros nacidos en primavera, observándose buenos pesos.

La buena CC de los ganados será difícil de mantener durante el próximo invierno en aquellos predios con baja disponibilidad de pasto actual, principalmente en la zona Este del departamento. La organización de productores de la zona Este comenzó con el pedido de concentrado para suplementación invernal.

Se están dando problemas sanitarios con la garrapata, varios lotes vendidos en remate están imposibilitados de trasladar debido a la presencia de garrapata.

Mercados

Las categorías de terneros ha sufrido un ajuste de precios, logrando valores entorno a los 2,20 U$S/kg en plena zafra. Los ganados gordos se mantienen debido a la escasa oferta de animales bien terminados.

PAYSANDÚ

Se registró un episodio de helada agrometeorológica en algunas zonas del departamento, el día lunes 11., pero sin mayores consecuencias sobre la calidad de las pasturas.

Pasturas naturales

y sembradas

Como se ha venido informando, en general los tapices naturales muestran aceptables disponibilidades de forraje. No se registra en ninguna zona (pudiera haber excepciones a nivel predial), situaciones de crisis forrajera.

Se pastorean praderas y verdeos que en general están haciendo muy buenos aportes de forraje.

Aguadas

Continúa siendo el tema de mayor preocupación para los productores. Como se informó anteriormente, las lluvias de fines de abril, mejoraron en parte la compleja situación general, pero siguen existiendo problemas en varias zonas del departamento. Ganados

Se continúan vendiendo los terneros en predios criadores (colocación fluida y a muy buenos precios).

El estado general de los ganados es bueno para la época.

Aspectos comerciales

Preocupación por los mercados internacionales de lana, granos y de la leche.

En vacunos, importante demanda por la categoría vacas gordas, asociado a los mercados que operan con mayor incidencia en las últimas semanas.

En síntesis

Ganados en general sin problemas en todas las categorías.

Aguadas continúan con dificultades en su capacidad de aporte para abrevadero de los animales.

Preocupación en varios rubros por el comportamiento actual y a futuro de los mercados internacionales.

RIO NEGRO

No se han registrado lluvias esta última semana.

En estos últimos días la temperatura ha descendido bastante, principalmente en la noche, pero aun así no se han registrado heladas.

Aguadas

La situación de la disponibilidad de agua de abrevadero para los animales se ha solucionado debido a las abundantes lluvias ocurridas a fin de mes de abril. De igual manera, es un tema para seguir de cerca.

Pasturas naturales

y sembradas

Como se comentó en el informe anterior, la disponibilidad de forraje es de aceptable a buena en la mayoría de los casos. Las pasturas naturales siguen presentando buenos niveles de disponibilidad para la época, excepto en aquellos casos donde manejan cargas altas.

El caso de las pasturas sembradas, las cuales hasta mediados de abril se veían un poco retrasadas en su crecimiento, respondieron muy bien a las últimas lluvias.

Ganados

En la gran mayoría de los casos ya han culminado los destetes, con muy buenos pesos.

La condición corporal de los rodeos es muy buena. Las categorías de invernada se ven con un estado muy lindo. Datos de diagnósticos de gestación, siguen mostrando muy buenos niveles de preñez en los rodeos (preñeces de 75% a 95%). Aún faltan rodeos por realizar diagnóstico.