Tres victorias consecutivas, declaran el Salto posible

Para el Salto de mayores, la tercera victoria consecutiva. Los 9 puntos en la tabla. La clasificación asegurada de cara a la segunda fase y solo restará aguardar la segunda rueda, para saber cual será la ubicación definitiva. Por arriba o por debajo del Paysandú de Carlos Fernando Cabillón. La blanca sanducera es amenaza potencial a ese nivel.

Hay que tener en cuenta que Salto afrontará dos partidos en calidad de visitante. Mañana en el Parque Juan José Vispo Mari y el sábado en el estadio Municipal de Guichón.

Cuando Salto jugó por única vez fuera de casa, ante Paysandú, la victoria consumada 1-0. Por lo tanto habría que suponer que frente a Agraria y Guichón el riesgo es limitado, aunque es cierto que el fútbol no siempre se regula o asiste a lógicas puntuales.

Pero con sus 9 puntos, un Salto en la cima: imperturbable.

LA LLANEZA DEL FIN

Con menos de un mes de adecuación previa, la selección en manos de Jorge Noboa, simplificó la senda que ahora va sembrando.

El sistema de 4-3-1-2, con alguna ligera variante en función del trámite. Para el DT, la primera clave: defender sobre la base de solidez.

Con la pelota, búsqueda de Dantaz o de Vera, para que el paso de cancha (transición) adquiera velocidad y cambios de ritmo. La doble pretensión ofensiva de Maciel-Leguísamo.

Sobre esa base, Salto alcanzó el principio de regularidad. Le han creado escasas situaciones ofensivas, porque además Elbio Conti-Héber Eduardo Martínez, factores de solvencia y liderazgo vital.

Lo de Salto, ha sido parte de una llaneza bien entendida desde sus recursos. Simple para interpretarlo, para definirlo. No es necesario «intelectualizar» a este Salto desde los adjetivos, porque todo discurre sin excesos de complicación. Ha sido una selección liberada de complejos o ataduras. Un bien a su favor.

LOS TIEMPOS DEL MAÑANA

Tras los juegos que restan para la conclusión de la llave, es seguro que Jorge Noboa tendrá en claro los aspectos totales. Una manera de ratificar o rectificar, incluso desde una autocrítica que el DT suele revelar.

No es de los entrenadores empalagados fácilmente por el elogio.

Noboa tiró una frase que vale la pena rescatar: «muevo lo mínimo al equipo, para que cada jugador adquiera confianza y consolidación».

El hecho es que a esta altura, una buena mayoría de jugadores resultan intocables. Tres partidos para comprobar que han sido parte activa de la regularidad.

Más allá de Jorge Fleitas en el arco, relativamente exigido, claves de esa base: Javier Gómez-Héber Martínez-Elbio Conti-Paolo Dantaz-Carlos Vera-Alejandro Pintos-Fabio Rondán-Luis Leguísamo-Emiliano Maciel.

Para ese tiempo del mañana, sabe Jorge Noboa que estos nombres hacen a esa siembra señalada. Confiables. Aptos. No es definitivamente, un tema menor. No lo es.

A la medida de ese mañana no renunciable.

Donde se recuestan las ilusiones mismas.