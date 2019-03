Del 1 a 1 en el partido, al 4 a 3 en los penales que decidieron.

La noche soñada y la copa alcanzada como fin. La consagración de Salto Campeón del Litoral Norte en categoría Sub 17, refleja la evolución que el equipo fue descubriendo, a partir de aquella victoria en el Parque Liebig’s ante Fray Bentos, que determinó la clasificación a la segunda fase. Por eso, lo de ayer en Paysandú, a la medida de una selección confiable, apta, con esencia para responder y base anímica al tiempo de superar crisis ocasionales.

Del equilibrio en los 90′ a los 30′ suplementarios. El 1 a 1 que se incrustó en el mítico estadio sanducero, hasta que los penales ganaron la escena, en ese lenguaje de la tensa incertidumbre. El quinto penal sanducero disparado por Bruno Díaz desviado y el turno de Renzo Legnazzi, para resolver con la clase de la buena y serenidad de la recompensable.

Fue el 4 a 3. Fue la hora señalada. La de la sentencia. El alma de ese campeón «naranjero», adherido a la legítima emoción para ser reinado. Y reinó.

DESDE EL PARTIDO QUE FUE

Salto fue dos versiones en los 90′ reglamentarios. El equipo que gratificó proponiendo en la recta inicial, con superior control de pelota y situaciones ofensivas fabricando.

No solo el golazo de Alan Aranda en los 27′, tras soberbia maniobra personal luego de la habilitación de Mateo Torres, sino la expresión de un fútbol más inteligente en el plano táctico. Pero cabe preguntarse lo que fue ocurriendo con Salto en el complemento, achatando el nivel general y volviéndose ultra defensivo, sin que aparecieran respuestas de mitad de cancha para arriba.

El penal sancionado por el coloniense Larrama en la media hora, encendió la polémica. Agüero decidió impecable y Nicolás Sánchez no llegó a esa pelota, que fue pasaporte al 1 a 1.

La expulsión de Correa en Salto y el acentuado dominio sanducero. Sobre la hora, un remate que devolvió el palo, ya a esa altura con la selección «naranjera» perdiendo pie y contextura general. Después, la historia señalada. El alargue, los penales, y Renzo para asegurar con pasta de campeón.

No le tembló la decisión. Y menos esa pegada para que la pelota se muera nomás en la red, para que Salto no dejase más que nunca de entonar, el sagrado grito de campeón.

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Estadio Artigas de Paysandú. Partido de vuelta. Final válida por el Regional Litoral-Norte, categoría Sub 17. Árbitros de Colonia: Marcelo Larrama con Mario Calo y Juan Melvja.

PAYSANDÚ (1-3 )- Guillermo Romeu; Nahuel Mendietta, Enzo Aldao, Braian Presentado, Dénis Cáceres; Lucas Castillo, Facundo Romano, Bruno Díaz, Aarón Pérez; Matías Agüero, Sebastián Firpo. Director Técnico: Juan Martín Parodi. Ingresaron: Mariano Rivero, Michael Cossio y Facundo Rodríguez.

SALTO (1-4 )- Nicolás Sánchez; Facundo Correa, Brian Ferreira, Jonathan Piegas, Diego González; Rodrigo Ezequiel Martínez, Santiago Sautto (Renzo Legnazzi), Diego Machado (Facundo Rodríguez), Alan Aranda; Mateo Torres (Kévin Colobrado), Juan Errandonea. Director Técnico: Wilson Cardozo.

GOLES: 27′ Alan Aranda (Salto). Segundo tiempo: 30′ Matías Agüero (P) de penal.

EXPULSADO: 31′ del segundo tiempo, Facundo Correa (S).

Observaciones: el partido concluyó empatado 1 a 1 en los 90′ de juego. Se apeló a un tiempo suplementario de 30′. Persistió la igualdad, por lo que el partido se decidió en los penales.

Convirtieron para Salto, Piegas, Aranda, Facundo Rodríguez y Leganzzi. Errandonea malogró el segundo.

Convirtieron en Paysandú: Mendietta, Cossio y Aldao. Malograron Presentado (el segundo) y Díaz (el quinto). En los penales, resultado final: Salto 4 Paysandú 3.