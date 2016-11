Llega de ser Campeón del Clausura. Se quedó con la primera colocación. La regularidad del equipo de Richard Albernaz y un aspecto remarcable: EN LAS ÚLTIMAS 13 FECHAS JUGADAS, SIEMPRE EL EQUIPO ANOTÓ GOLES. La justicia de Gladiador siendo uno de los seis, no se discute. En las dos selecciones de EL PUEBLO al cabo de la segunda rueda, es el equipo que más futbolistas sumó y después de la expresión alcanzada ante Ferro el pasado domingo, queda en claro la verdad de un equipo al que no le faltan argumentos. Simplemente los tiene. En tanto, repasar esos trece partidos, a la medida de Gladiador. No por nada, es lo que es.

10ª fecha: Gladiador 2 Fénix 2. 11ª fecha: Gladiador 1 Ferro Carril 0 (dos últimas fechas del Apertura). 1ª fecha: Gladiador 1 Saladero 0. 2ª fecha: Gladiador 1 Nacional 1. 3ª fecha: Gladiador 3 Dublín Central 0. 4ª fecha: Gladiador 5 Progreso 3. 5ª fecha: Gladiador 1 Salto Nuevo 1. 6ª fecha:Gladiador 3 Ceibal 1. 7ª fecha: Gladiador 2 Universitario 2. 8ª fecha: Gladiador 2 Salto Uruguay 1. 9ª fecha: Gladiador 2 River plate 2. 10ª fecha: Gladiador 7 Fénix 1. 11ª fecha: Gladiador 1 ferro carril 1. En el Campeonato Clausura, Gladiador sumó 11 partidos, de los cuales ganó 6, empató 5 y conservó el invicto. Un total de 28 goles y 13 goles en contra. Llegó a los 23 puntos. Disputó 990 minutos. Un gol a su cuenta cada 35 minutos. Y cada 76 minutos le han convertido goles. En 990 minutos, solamente 13 goles en contra. Un lujo de trayectoria. A la manera de Gladiador.