La noche en que Berta Gómez se convirtió en la primera mujer neutral en la Liga Salteña de Fútbol

Ahí estaban. Rosana Figueroa, Gloria Cóceres, Susana Acosta, Mariana Gómez, Mercedes Araújo, Raquel Araújo, Joaquín Correa, Liliana Roldán y sobrina, Sonia Medina e hija, Beatriz De Feo….partes de los afectos de Berta, la nueva secretaria de la Liga Salteña de Fútbol, desde el pasado lunes a la noche al tiempo de asumir la función. Después de todo, ese núcleo guarda relación con los afectos.

Una manera de amparar a la amiga.

A la nueva dirigente que llegó, para enmarcarse en un hecho histórico.

Los obsequios que no faltaron a la cuenta de Berta Gómez. Y desde ella, palabras puntuales de gratitud, “para quienes me votaron y para quienes no me votaron también”.

Remarcó la necesidad de “transitar juntos el nuevo camino, porque la siembra solo es posible desde los afanes colectivos.

Puedo desde mi, proponer y buscar hacer lo que siento que se puede hacer, pero teniendo la colaboración de ustedes para que sea posible”.

La secretaria de la Liga acentuó el fin “de la no división”, más allá de lo sucedido en la asamblea extraordinaria o en secuencias posteriores.

No dejó de apuntar el sentimiento personal y de su familia por el fútbol, “porque el fútbol es parte de nuestra vida, creo que desde siempre.

Y llegar a la Liga con el fin de sumar, es por sobre todo lo que pretendo, para que entre todos la hagamos más creíble y más digna aún”.