Madrid, 27 nov (EFE).- La gobernabilidad de Chile se ha visto afectada en las últimas semanas por la explosión de violentas protestas sociales que, según un estudio del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, ponen “en peligro” una economía de por sí condicionada a ciertas manufacturas. El análisis del centro de investigación ha aclarado, en una nota de prensa publicada hoy, que Chile depende “de forma excesiva de las exportaciones del sector minero, especialmente del cobre”. El vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez, ha asegurado en el informe que Chile es todavía, para los empresarios extranjeros, “uno de los países con mejores perspectivas para la inversión”; aunque advierte de la necesidad de cambios regulatorios. Chile ha sido considerado tradicionalmente un referente económico en Suramérica, con un modelo cimentado en una macroeconomía fuerte y estable basada en el principio de la transparencia del capital y la no discriminación contra los inversores extranjeros. Desde el Instituto Coordenadas han insistido que la agenda política de los últimos gobiernos chilenos ha provocado una ralentización del crecimiento, por lo que deben “mejorar la técnica de los modelos regulatorios, la excesiva burocracia, y apostar por proyectos de colaboración público privada”. La tasa de desempleo del país se ubicó en el 7 % en el tercer trimestre del año, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas chileno (INE), manteniéndose estable respecto a la cifra del mismo ejercicio del año anterior. Sin embargo, para The Observatory of Economic Complexity, Chile representa la economía número 61 más compleja del mundo y la 42 en niveles de exportación, siendo los productos derivados del cobre los que más aportan al PIB del país con 31,5 millones de dólares (28,6 millones de euros). Las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China afectan también a Chile, ya que el 35 % de las exportaciones se dirigen al país asiático.““Por ello, ante esta tendencia de las exportaciones e importaciones, el análisis del Instituto Coordenadas considera que se debe impulsar el desarrollo económico en las industrias no vinculadas a materias primas.