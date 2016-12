Universitario 2 – Ferro Carril 1

Fue el sueño que soñó Universitario. Después de todo sí. Sin dudas que sí.

La misión soñada era la de ganar sin más trámite. Evitar una quinta fecha.

Bajar el telón ahora. Evitar complejidades de última. No concederle oxígeno a quien pretendiese empedrar el camino.

Fue la soñada misión de alcanzar 12 puntos en 12. De conservar los cinco puntos frente al segundo. De prolongar este mágico tiempo goleador de Alexandar Píriz.

Fue la soñada misión de gritar a los cuatro vientos, la justicia estricta del reinado llegando.

¿Y quién podría cuestionar en la más mínima expresión al Universitario consigna-resolución-aptitud, después de 26 fechas en la que fue el mejor?

PORQUE NO ES DEL CASO AHORA…

…acentuar más allá de la cuenta en ese mal arbitraje de José Gabriel de los Santos, a la hora de la sanción de los tres penales. Y sobre todo el segundo a favor de Universitario, donde toda la sensación visual apunta a que no hubo contacto siquiera hacia George dos Santos.

O la misma duda en el primer penal, cuando Llama cae dentro del área y la infracción de Albano surgió afuera. O que nadie interpretó que hubo de ílicito cuando le concede el penal a Ferro y Agustín Panza produce el transitorio empate.

Sucede que es a cabalidad injusto con Universitario, priorizar el arbitraje de De los Santos, aunque termina sabiendo de influencia en el trámite, más su dudoso sentido respecto a cuestiones disciplinarias. El hecho es que al momento del segundo penal a favor de la “U” para pasar al frente en el 2 a 1, Ferro fue revelando la imposibilidad de retruque inmediato.

En los 32′ la expulsión de Christian Cavani, después Fabricio Lairihoy. En la hora del primer penal, la expulsión de Albano.

O sea: a Ferro se le hizo todo cuesta arriba. Demasiado cuesta arriba. Casi una pesadilla.

LA CEGUERA DEL ATAQUE

La insuficiencia general del primer tiempo. Los arcos sin acusar incertidumbres. La ceguera ofensiva de los dos. Universitario al margen del vínculo Laxague-Dos Santos-Píriz. Ferro con el tormento de ausencia de nombre Carlos Vera, sin que nadie haya empuñado esa bandera y entonces la doble soledad de Lairihoy-De Souza.

Y al cabo, ninguna relación después con el segundo tiempo. Sobre todo por el mayor sentido de búsqueda. Porque Universitario rememoró el guión, se apartó de las dudas iniciales, mandó en el plano sicológico. Mucho más allá de la polémica ardiendo por todos los poros a la hora de los penales. El “Nico” Panelli evitó cuatro situaciones netas y no le faltó respuesta: casi un titán bajo los palos. Agustín Panza fue contagio e impecable en el penal. Después Alexander con el grito definitivo. Después las expulsiones en Ferro Carril.

Después el asentamiento de la soñada misión: bien que Universitario supo de qué se trataba. Entonces sacó la carpeta. Rescató el listado de tantos domingos. Allá fue. Y ahí llegó. Al trono de rey. Y de rey campeón.

Ese mismo. El de la senda roja.

Honor intransferible y esencial: a ese rey.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

DETALLES:

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson

Partido correspondiente a la cuarta fecha de la tercera rueda.

Divisional “A”.

Árbitro Central: José Gabriel de los Santos (Mal).

Asistentes: Miguel Ángel Pereira y César Horacio Villarreal

Entradas vendidas: 1.003

Recaudación total: $ 150.450

UNIVERSITARIO (2)- John Patrick Burgardt, Octavio Pintos, Elbio José Conti, Matías Flores, Joaquín Burutarán; Marcelo Alexander Menoni, Fabián Leites (Diego Llama), Franco Ávalos, George Dos Santos (Facundo Granja), Matías Laxague, Alexander Píriz.

DT: Ramón Rivas. Ayudante de campo: Paulo Emilio Silva.

FERRO CARRIL (1)- Alex Nicolás Panelli, Enzo Sebastián Albano, Christian Cavani, Juan Coelho, Sergio Cruz; Marcio Backes (Matías Leal), Mariano de los Santos, José María di Nápoli, Rodrigo Quiroga; Gabriel De Souza (Jorgeluis Vera), Fabricio José Lairihoy.

Dirección Técnica: O. Espalter-J. Castagnaro-D. Moreira.

GOLES: ST- 14′ de penal, Alexander Píriz (U); 16′ de penal, Agustín Panza (FC); 19′ de penal, Alexander Píriz (U).

Expulsados: ST- 11′ Enzo Albano (FC); 32′ Christian Cavani (FC); 45′ Fabricio Lairihoy (FC); 47′ Franco Ávalos (U).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Alex Nicolás Panelli.

EL MEJOR DE UNIVERSITARIO: Alexander Píriz.

Los 12 puntos

Al cabo de la cuarta fecha, la ventaja de Universitario, que lo transforma en Campeón Salteño de la temporada 2016 . Seguramente que mañana en el Consejo Superior, se determinará no afrontar la instancia pendiente. Cabe una duda: ¿el Vice Campeón Salteño tiene derecho a participar del Torneo de Clubes de OFI? Nacional observa 7 puntos, pero el hecho es que Ceibal no está descartado de ese fin con sus 5 puntos en el haber. Será cosa de aguardar.

A saber en la tabla general.

*********************

UNIVERSITARIO:12 puntos.

NACIONAL:7 puntos.

CEIBAL: 5 puntos.

FERRO CARRIL: 4 puntos.

SALTO NUEVO: 3 puntos.

GLADIADOR: 3 puntos.