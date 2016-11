Duelo del fútbol del Interior. Falleció el vice presidente

En las primeras horas de la jornada de la víspera se produjo el fallecimiento del vicepresidente de la Organización del Fútbol del Interior, Gustavo Gómez, por lo que el organismo rector decidió suspender toda la actividad pactada a nivel del fútbol femenino y de la Sub 15. En este caso correspondía la disputa de los dos partidos enmarcados en las semifinales de la Copa del Interior. En el caso de Salto, debía viajar hoy a Mercedes, para enfrentar desde las 20 horas a la selección local. En el primer juego, había resultado empate 0 a 0 en el Parque Ernesto Dickinson.

Con “un pie” en el ómnibus, la noticia llegó por estos lares y la resolución también. Por lo tanto a la cuenta de la Sub 15, la espera de una semana más para saber quiénes avanzan a la final.

EL COMUNICADO

Desde El Pueblo, es del caso reproducir el texto del comunicado que se revelara: “debido al fallecimiento del Vice Presidente de OFI, Sr. Gustavo Gómez, como también el deceso de H. Fioritto, el Comité Ejecutivo de OFI en comunión con AIAF (gremial de los árbitros), dispusieron SUSPENDER la actividad dispuesta por las semifinales Sub 15, como la segunda fase del Femenino de Clubes. Asimismo se ha dispuesto realizar un minuto de silencio en todos los encuentros que se disputen el fin de semana, evaluándose por estas horas si se juega o no. Lo apretado de los calendarios de las Ligas, son un impedimento para tomar esa resolución”.

LA DOBLE SITUACIÓN

Además de estas instancias postergadas en el marco de OFI, la suspensión se generó a nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ante el fallecimiento del hincha de Peñarol, Hernán Fiorito.

Por lo tanto, al margen también la nueva fecha del Torneo Uruguayo. En tanto, el tiempo transcurre y diciembre está a la vuelta de la esquina. Puede calibrarse a través del comunicado de OFI, que no distó tanto de suspenderse la actividad en todo el fútbol del Interior, incluyéndose naturalmente la Liga Salteña de Fútbol. La tercera rueda concluirá el 11 de diciembre, si es que no se plantea alguna suspensión o surge partido adicional. A nivel local en la víspera, con los dos partidos pendientes de la “C”, hoy sumándose la última fecha de la segunda rueda en la “A” y mañana lunes, despuntando la liguilla a nivel de la Sub 18.