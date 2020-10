«Tengo la certeza…»

Los titulares: Nicolás Sánchez; Mathías Lucas, Valentín Gauthier, Nicolás Libonatti, Marcos Rocha; Cristian Zapata, Enzo Zapata, Juan Echegüia, Sebastián Farías; Nazareno Rodríguez, Diego Machado.

Los suplentes: Gonzalo Nalbarte, Diego Argüello, Matías Pîedad, Adrián Villegas, Fernando Erasún, Francisco Arrúa y Tomás Medina.

Es verdad que el Salto Sub 17 no responde solo desde quienes son titulares o ganando ese derecho, porque el retorno a la acción tras los meses al margen, Wilson Cardozo el DT, habla entusiasta y preciso »por esa madurez que han alcanzado, que es la misma que permite dudar en algunos puestos porque la aptitud no falta».

Por eso, cuando Salto va a San José, viaja el mismo día, entra a la cancha y plasma una hegemonía vital hasta la goleada 3 a 0 en el partido de ida en semifinales por la Copa de OFI, no se necesita demasiada cuota de análisis, en función del hecho: Salto les gana por demolición. Como antes a Colonia por dos veces y ahora los maragatos como blanco preferido de la decisión, Salto va dejando la huella de su verdad.

Está a centímetros de la final. No más que eso.

LA VÁLIDA RESPUESTA

Semana plácida. Sin sobresaltos. Con el equipo virtualmente confirmado. Sin lesiones. Con la mecánica aceitada y desde el entrenador, la clave mayor porque «con este equipo tengo la certeza de lo que son capaces de responder. Han dado muestras a favor.

No tengo derecho a dudar, aunque partidos son partidos y al desquite encararlo sobre la misma base de responsabilidad. De conciencia. Eso está bien hablado. El 3 a 0 no nos da derecho a tirarnos para atrás. Por algo faltan minutos, pero tengo la certeza de la respuesta».

Es hoy. A las 18 horas en el Dickinson. Sábado a la medida de la ilusión juvenil. Con esta selección no hay recortes de mañanas. 10 goles a favor en tres partidos y ninguno en contra. Ese pasado reciente es una invitación al sueño mayor. Y se sabe, cual es el sueño mayor.