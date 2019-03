El dominante fútbol del Litoral-Norte

La recompensa para el fútbol del Litoral-Norte, no es menos que buena en la presente edición del Campeonato del Interior. Es la suma de protagonismos tanto a nivel de sub 17 como en mayores. En el caso de los juveniles, aparecen decidiendo, Tacuarembó, Paysandú y Salto. Por lo tanto uno de los tres será finalista, teniendo en cuenta que juegan Salto-Paysandú. En el caso de Tacuarembó ante Florida. Se puede originar una final entre dos equipos de una misma región.

En mayores, Paysandú y Río Negro a duelo abierto, en una de las dos llaves. Los dos en este caso del Litoral, como para tener en claro el dominio apuntado. Entre sub 17 y mayores de los 8, un total de 5 del Litoral-Norte.

CUESTIÓN DE LOCALÍA

Al paso de las horas se fueron esclareciendo aspectos de cara al futuro que se viene, en el marco del Campeonato. Las localías resueltas: lo serán Colonia y Paysandú en mayores; Florida y Paysandú en juveniles. Por lo tanto, queda en claro que Salto será visitante el sábado en Paysandú. Solo resta determinar el horario.

EN MAYORES

Colonia (SUR)-Canelones del Este (ESTE).

Tarariras día y horario a confirmar.

********

Paysandú (LITORAL)-Río Negro (LITORAL).

«Artigas» sábado horario a confirmar.

EN SUB 17

Florida (SUR)-Tacuarembó (LITORAL).

ECO sábado horario a confirmar.

*********

Paysandú (LITORAL)-Salto (LITORAL).

«Artigas» Sábado horario a confirmar.