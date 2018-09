CAMPEONATO URUGUAYO: NACIONAL:

Nacional llegó al partido contra Liverpool en Belvedere hace una semana con dos jugadores con cuatro tarjetas amarillas, Christian Oliva y Alfonso Espino; pero mientras que el volante pudo hacerse sacar la quinta amarilla antes que el granizo haga que Gustavo Tejera suspenda el juego, el lateral no.

Una de las vivezas de los equipos de Primera División en la presente temporada es intentar limpiar su registro de tarjetas amarillas en la fecha libre, debido a la ausencia de El Tanque Sisley que llevó tener un número impar de equipos en el Uruguayo 2018. Nacional iba a intentar hacer lo mismo en Belvedere, pero lo hizo a medias.

Pero ahora con la suspensión de toda la etapa programada para este sábado y domingo, el club tricolor no cumplirá su fecha libre antes de jugar el pico de 32 minutos contra Liverpool, de forma que Espino aún tendrá tiempo para hacerse sacar una amonestación el próximo miércoles (el juego se reanuda a las 16:00).

Luego de jugar los 32 minutos faltantes ante los negriazules y cumplir con la fecha libre en el fin de semana del 6 y 7 de octubre, Nacional jugará el 14 de octubre contra Boston River antes de llegar al clásico. El tricolor será local contra Peñarol el 21 de octubre por la fecha 13 del Clausura, donde Alfonso Espino se puede asegurar no estar suspendido por amarillas.