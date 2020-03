Básquet mundial

Lamentablemente con el correr de los días, las noticas fueron confirmando lo que en principio ya se sabía podía suceder, en este caso específico hablando del básquetbol, porque la disciplina a nivel mundial está viviendo un panorama de incertidumbre por el Coronavirus (Covid – 19). Las principales ligas del planeta están sufriendo el mismo problema que la Liga Uruguaya, ya que no saben si van a poder retomar sus campeonatos y en caso de que suceda, no se sabe cuándo. A continuación, haremos un repaso de la situación en los torneos más importantes del mundo.

Argentina

La primera medida adoptada por nuestro país vecino fue que a partir del 12 de marzo, los partidos se jueguen a puertas cerradas. Sin embargo, esta medida duró tan solo 48 horas ya que el 14 de marzo la Asociación de Clubes anunció la suspensión temporal del campeonato hasta el 30 de marzo, fecha en la que se iba a evaluar como continuar. Debido al brote exponencial del virus, sumado a la cuarentena obligatoria decretada en el país, el Comité de Crisis, formado por la AdC en conjunto con la CABB, emitió un comunicado hace tres días en el que expresa: «Tras evaluar la gravedad de la crisis provocada por el COVID-19 en Argentina, la AdC comunica que se extiende la suspensión de las actividades por 30 días a partir del martes 31 de marzo de 2020″. Agregaron que «se trabajará en las alternativas de continuación y finalización de la presente temporada de Liga Nacional, Liga Argentina y Liga de Desarrollo». A pesar de esto, la posibilidad de que la temporada se tome por finalizada sigue latente y el principal factor sería la economía de los clubes.

Brasil

El 16 de marzo se llevó a cabo una reunión en la sede de la Liga Nacional en la que participaron todos los clubes, algunos de forma presencial y otros de forma virtual, en la cual se tomó la resolución de suspender el campeonato por tiempo indeterminado. En dicho encuentro se manejaron temas importantes como los entrenamientos de los equipos durante el período de suspensión y un posible reinicio de la temporada, que tendrá un mínimo de 7 días de preparación para los equipos luego del receso.

«La esencia de la LNB es la unión entre clubes, jugadores y técnicos. Hoy sentimos una participación activa de todas las partes, lo que da mucha más credibilidad y éxito a cualquier decisión. Es una situación muy difícil para todos nosotros, por eso es muy importante que ellos estén presentes» declaró Nilo Guimaraes, presidente interino de la LNB.

España

El lunes pasado, a través de una videoconferencia en la que participaron todos los equipos de la ACB, se resolvió de forma unánime la detención del campeonato por lo menos hasta el 24 de abril. Un hecho importante a tener en cuenta es la voluntad de todos los clubes de reanudar y finalizar el campeonato en la medida que los tiempos lo permitan. Aún resta por definir el formato en el que se llevará a cabo dicha reanudación, si disputando solo la fase regular o en modo playoffs con plazas repartidas en base a las posiciones hasta el momento. En el caso de que no se reanude, se deberá debatir si el título queda vacante y no hay ni ascensos ni descensos o si se declara campeón al equipo que iba primero cuando se detuvo la competencia que en este caso sería Barcelona.

NBA

La mejor Liga del mundo es la que afronta el mayor manto de incertidumbre producto del gran impacto económico que sufrirá. Los primeros reportes indican que en el peor escenario, es decir que no se termine la temporada regular ni se jueguen los Playoffs, las pérdidas superarían los mil millones de dólares. En lo que refiere a lo estrictamente deportivo, aún no hay ninguna novedad acerca de cuándo podría volver el campeonato. El comisionado Adam Silver declaró que está trabajando sobre tres puntos para la posible reanudación, siendo uno de ellos seleccionar a un grupo reducido de jugadores saludables, aislarlos y que compitan para recaudar fondos y llenar programas de televisión. Otras cosas que se analizan es cuando se podría volver a jugar en las condiciones habituales, es decir, con 19 mil espectadores de promedio por partido o si se reanuda la competencia con partidos a puertas cerradas y el impacto que eso tendría. También hizo referencia a que, debido a que la NBA emplea a aproximadamente 55 mil personas, se ha dialogado acerca de cómo reiniciar la economía y que papel tendría que la asociación.

En los últimos días, salió la información de que la creencia entre los ejecutivos y los dueños de los equipos era que en el mejor escenario posible, la actividad podría volver recién en la segunda mitad de junio y seguramente con partidos a puertas cerradas.