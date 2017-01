Mañana más que agradable fue la del pasado domingo en cancha de Arsenal donde se jugó la final de la Liguilla de la “A” en el fútbol de la Liga Máster.

Agradable por la jornada templada, sin sol y con una presencia de unos 200 parciales que se dieron cita a dicho escenario. Pero lo importante, es que de esa cantidad de gente, vimos a varios ex jugadores que en su momento fueron figuras en equipos de la Liga salteña de fútbol. Incluso, algún delegado de equipo que hoy está en la “A” mirando la disputa y con este agregado.

“Da gusto venir a ver los “viejos”, siempre hay alguien que muestra lo que fue y salen jugadas interesantes”

DIÁLOGOS

Con algunos de ellos conversamos y en parte, estos fueron los diálogos.

PEÑAROL; TODO ARREGLADO.

“Si, días pasado me reuní con la gente de Peñarol y arreglamos todo para este año. Sigo con el plantel de primera y también el de la Sub 18, que creo que este año será Sub 17”

-Luis Gustavo Araujo la sigue al frente del plantel principal de Peñarol, ahora en la “B”.

“NO VA MÁS, ME CANSARON”

“Si no ponés mi nombre te digo que no va más para mi, me cansaron ya que yo era para todo. Además, con algún problemita de salud. Ya entregué lo que era del club y ahora…no se si iré a ver algún encuentro cuando se inicie la temporada”.

-El delegado de un equipo de la “C”, que no entró en la segunda rueda del salteño, pero que trabajó como el mejor en las cinco fechas jugadas, le confió a EL PUEBLO eso tan común en nuestro fútbol, “no va más, me cansaron”.

TORNEO DE LOS BARRIOS

Alguien que no conocemos, pero que el conoce nuestra misión en una cancha de fútbol, con un ejemplar de EL ACONTECER de Durazno, ¿vaya a saber como lo consiguió?, nos mostraba una nota publicada el pasado sábado 31 de diciembre en la que se hace mención al comienzo de un campeonato de los barrios con la friolera nada menos de 40 equipos representando a varios barrios de la ciudad y alrededores en los primeros días de enero 2017.

“No se podrá hacer algo similar aquí, en diciembre, enero y parte de febrero los que gustamos del fútbol no tenemos ninguna opción, salvo las selecciones cuando juegan de locatarios”.

Luego recordó aquellos torneos de los barrios que años atrás realizaba River Plate y que ya, como tantos otros impulsos, pasaron a la historia.

CIRCULO POLICIAL

No se sabe si es un rumor o ya una realidad. Circuló en la cancha donde se estaba jugando la final de los Máster, la posibilidad de que para este año 2017 se borre o mejor dicho no se inscriba el equipo de Círculo Policial. De ser así, como y en manos de quien va a quedar la representación de la Liga de Salto en el torneo de selecciones o equipos Máster donde la gente del Policial es el representante salteño y fundador de este torneo.

CERRO: AGARRÓ ARGUELLO.

Hablando a un costado de la cancha con Luis Cavani y Roberto Alvez sobre los “viejos” que estaban jugando la final, se acerca un allegado a Cerro y nos comenta. “Tenemos técnico para este año. En noches pasadas la directiva resolvió que el plantel del 2017 quede en manos de Rodrigo Arguello que en la temporada anterior trabajó con los “gurises” de la Sub 15”. Es el fin del trabajo de Edison Rivero y antes de Luis Macedo.

EQUIPOS QUE YA NO ESTÁN.

Carlos Dalmao, delegado de Ferro Carril ante la Liga y por varios años integrando el cuerpo de Neutrales, nos pasó la lista de clubes que “pasaron” por esta Liga y que ya no están. En este caso hablamos de Huracán, Cultural, La Tablada norte, Nacional, San Cono, Tigre, Cybarán, Salto Grande, Peñarol y Treinta y Tres.

REUNIÓN

Finalmente tenemos que acotar que hoy martes hay reunión de la Liga a fin de ajustar detalles de lo que será la entrega de Trofeos que se haría en el local de reuniones el próximo viernes 20.