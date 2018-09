Universitario llegando con una ventaja. La que supone no ganar la tercera rueda y afrontar un partido final, para resolver el Campeonato Salteño de la temporada 2018. La duda es si la segunda fecha se jugará sobre la base del mismo formato: un partido el viernes y dos en domingo. El valor de la entrada es de 190 pesos, prolongándose la venta anticipada, incluso en el propio local de la Liga Salteña de Fútbol de 19 a 21 horas.

PARTIDO A PARTIDO

Primera fecha:

Salto Nuevo vs Gladiador

Ferro Carril vs Nacional

Ceibal vs Universitario.

Segunda fecha:

Universitario vs Ferro Carril

Nacional vs Salto Nuevo

Ceibal vs Gladiador.

Tercera fecha:

Ferro Carril vs Ceibal

Nacional vs Gladiador;

Salto Nuevo vs Universitario.

Cuarta fecha:

Gladiador vs Ferro Carril

Nacional vs Universitario

Ceibal vs Salto Nuevo.

Quinta fecha:

Salto Nuevo vs Ferro Carril

Nacional vs Ceibal

Universitrario vs Gladiador.