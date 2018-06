José Luis Gallo (Ceibal): “para escuchar mentiras no estoy”

La delegación de Universitario (Hugo López), planteó la idea de desdoblar el complemento de mañana en el Dickinson, teniendo en cuenta las bajas temperaturas. Ferro Carril-Gladiador (19.30′) y Universitario-Ceibal (21.30′). El hecho es que Hugo Morat (delegado de Ferro), dejó en claro que “la luz del Merazzi es solo para practicar, no para jugar partidos”. Hugo López no se mostró convencido por la explicación de su colega.

A partir de esa situación, de última Juan Ramón Guarino (el presidente), apuntó que Comisión de Field inspeccionará la red lumínica, para definir en que escenario se pueden afrontar partidos nocturnos y en cuales no.

JACQUES FUE Y EXPLICÓ

Principio de la sesión del Consejo Superior. Asistencia del Director de Canal 8 y Cablevisión Salto, Jorge Jacques, esclareciendo aspectos que guardan relación con las Fichas Médicas como parte del acuerdo entre la Liga y la TV para la filmación y proyección de los goles. El delegado de Ceibal, José Luis Gallo, se levantó de su asiento para establecer a voz en cuello que “para escuchar mentiras no estoy”. Cuando el Director de los canales abandonó el recinto de la Liga, Gallo retornó para cuestionar duramente el reportaje aparecido días atrás en EL PUEBLO. En el mismo, Jorge Jacques replicó argumentos de Gallo. Ayer, el delegado contradijo algunos dichos del Director del canal, marcando que “me salió a agraviar gratuitamente, como si yo hubiese salido del Comcar”. Salto Uruguay fue el club que se solidarizó con la postura de Gallo.

CON LA 8º

Todos los partidos de la octava fecha a jugarse el domingo. Hay que tener en cuenta que Ferro Carril no jugará por el Torneo de OFI. Se alteran nuevamente los horarios. El primer juego a las 13.30′ y el segundo a las 15.45′. De partido en partido y de cancha en cancha.

PARQUE DICKINSON

13.30′: Universitario vs Salto Uruguay. 15.45′: Saladero vs Salto Nuevo.

PARQUE LUIS T. MERAZZI

13.30′: Progreso vs Santa Rosa. 15.45′: Ferro Carril vs Tigre.

PARQUE CARLOS AMBROSONI

13.30′- Gladiador vs Nacional. 15.45′: River Plate vs Ceibal.

CON LA TAQUILLA- En el Dickinson, 587 entradas vendidas y $ 64.040. Nacional: 340 y $ 38.760. Fueron denunciados 53 parciales de Saladero y 15 de Tigre, ingresaron sin pagar. Las entidades deben hacer frente al monto de esos boletos.

ELLOS: LOS SANCIONADOS

A saber: Pablo Pintos (Progreso) 1, carlos Godoy (Tigre) 3, Líber lemes (Tigre) 1, Güilver Duffey (Salto Nuevo) 1, Luis Texeira y David García (Saladero) 1. Con destino al Tribunal: Edgard Martínez (Tigre), Matías da Silva (Saladero), Juan Manuel Trindade y Pablo Vela (Salto Uruguay), Emiliano Gómez (Salto Nuevo) y Atahualpa Mendoza (delegado de Progreso). Igualmente los dos camilleros de Salto Uruguay, en el partido del pasado domingo ante River Plate.

RUMBO AL MIÉRCOLES 13

Ese día se jugará la doble jornada pendiente en el Dickinson, con River Plate vs Ferro Carril (19.15′) y Santa Rosa vs Gladiador (21.30′). En tanto este viernes se trasladarán a Paysandú tres neutrales de la Liga, a los efectos de participar en la instancia que promueve la Confederación del Litoral Norte.