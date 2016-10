El próximo domingo 16 de octubre desde las 9:30 horas se estará largando la última fecha del Campeonato Fronterón 2016 en Dom Pedrito (Brasil), las categorías en carrera y los kilómetros a recorrer serán:

Infantil de 14 años: 55km

Juvenil 15 a 16 años: 55km

Promocional Masculino: 55 km

Promocional Feminina: 55 km

Máster Femenina + de 36 años: 55 k

Elite Femenina: 55 km

Máster C 50 a 59 años: 55 km

Máster D 60 o más: 55 km

Junior 17 a 18 años: 78 km

Sub 23 19 a 23 años: 78 km

Máster 30 a 39 anos: 78 km

Máster B 40 a 49 años: 78 km

Elite Masculina: 78 km

CICLISMO: FERNANDO MÉNDEZ GANÓ EN PROGRESO

Fernando Méndez se quedó con la 6ª fecha del calendario Nacional del ciclismo uruguayo. La prueba se desarrolló en Progreso sobre un circuito rutero de 10.700 metros que fue recorrido en diez oportunidades (107 km).

Pablo Anchieri (Estudiantes el Colla), fue segundo e Ignacio Maldonado (San Antonio de Florida) fue tercero.

En la categoría sub 23, el triunfo fue para Nahuel Mendoza (Danubio de Colonia Miguelete). Nicolás Arachichú (Schneck Ciclismo) se llevó el premio especial.

Clasificación Final

1º Fernando Méndez (arcoiris)

2º Pablo Anchieri (Estudiantes El Colla)

3º Ignacio Maldonado (San Antonio de Florida)

4º Emanuel Yanes (Treinta y Tres de San José)

5º Juan Luis Caorsi (san Antonio de Florida)

Sub 23

1º Nahuel Mendoza (Danubio de Colonia Miguelete)

Premio Sprinter

1º Nicolás Arachichú (Schneck Ciclismo) 5 pts.

2º Ignacio Cozzi (Alas Rojas de Juan Lacaze) 3 pts.

CICLISMO: EL SÁBADO 15 EN EL PINAR

La competencia para categorías Máster, Promocionales, Damas, Sub 23, Elite se correrá el sábado 15 de octubre en Canelones.

Las carreras se celebrarán en el Autódromo Víctor Borrat Fabini de El Pinar. Las inscripciones: se realizan desde las 7:00 horas. Los horarios:

Categoría E- compiten 40 minutos- largan 07.30 horas.

Categoría D- compiten 50 minutos- largan 08.20 horas.

Categoría C- compiten 60 minutos- largan 09.20 horas.

Categoría Damas – compiten 50 minutos- largan 10.30 horas.

Categoría B – compiten 70 minutos- largan 11.30 horas.

Categoría A- compiten 80 minutos- largan 12.50 horas.

Categoría Promocionales – compiten 45 minutos- largan 14.20 horas.

Categorías sub 23 y elite – compiten 90 minutos- largan 15.00 horas.

CICLISMO: EL DOMINGO 16 EN MINAS POR LA 7ª DEL NACIONAL

La 7ª fecha Nacional se correrá el próximo domingo 16 de octubre en Lavalleja, la movida es organizada por el club ciclista Estación de Minas.

La actividad se desarrollará en las categorías: Sub 23 – Elite – Júnior – Damas-Promocionales – Máster. La programación de la prueba:

07:00 horas- Damas-Promocionales y Máster.

08.00 horas – Largada oficial.

09.00 horas – Júnior- Sub 23 y Elite.

10.00 horas – Largada oficial.