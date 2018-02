Entrevista a Emilio Silva

Emilio Silva es el director de la sede Salto de la Universidad Católica del Uruguay (UCUDAL), quien dialogó con EL PUEBLO para realizar un balance del año que pasó y ver qué 2018 se viene en materia académica.

- ¿Cómo fue 2017 para la UCUDAL en Salto?

– El balance en general es muy bueno, lo enmarco dentro del proceso de lo que es el desarrollo de Salto como Ciudad

Universitaria, la Universidad es una parte importante de ese proceso por el crecimiento que ha tenido, por la oferta y también me atrevería a decir por el impacto que ha tenido en el medio en estos 14 años de labor. Visto en términos de resultados concretos o de ofertas, tiene que ver con el desarrollo de unas cuantas carreras completas en Salto, como la de Contador Público, las Licenciaturas en Dirección de Empresa, en Gestión Agrícola Ganadera, en Informática, Ingeniería Informática, Psicopedagogía, Psicología, que es una parte importante de la oferta junto con otras carreras que en Salto se cursan parcialmente. Eso en materia de carreras de grado.

En carreras de posgrado hemos avanzado en el área empresarial, con posgrados vinculados a la Gestión Empresarial, también en la Gestión Educativa. En el área Didáctica, con un posgrado en Currículum y Evaluación. Y con algunos otros proyectos para el año que viene. La Universidad da pasos a veces cortitos pero seguros.

El año pasado instalamos una instancia relevante, que está en proceso de desarrollo, que es el Departamento de Idiomas, para brindar cursos de inglés a los estudiantes que hacen carreras de grado. En la UCUDAL si bien no es obligatorio saber inglés al iniciar una carrera, si lo es al finalizarla. Hay estudiantes que ingresan ya con un nivel adecuado, y por lo tanto cumplen con el requisito en el momento que ingresan. Quienes no lo tienen, la UCUDAL le brinda cursos para que antes de egresar, pueda adquirir el nivel de inglés requerido.

El Departamento de Idiomas se encarga del Centro de Idiomas y de esos cursos pero también estamos armando una programación de cursos para el público en general, gente que está vinculada a distintas actividades que necesita el dominio de un idioma, lo más común es inglés, pero no es el único.

Después tenemos instancias vinculadas a la Investigación, a la Extensión, a Consultorías, como el Observatorio Económico, el Instituto de Desarrollo Local, el Centro de Apoyo a la Innovación Empresarial.

También tenemos una oferta para gente que no quiere hacer carreras universitarias sino cursos cortos a través del Centro de Desarrollo Técnico Profesional, donde las capacitaciones tienen que ver con actividades concretas vinculadas en algún punto a la Gestión Empresarial, pero también idóneos en Farmacia, Técnicos en Logística. También damos cursos de Capacitación para Liderazgos, destinados sobre todo a personal, mandos medios y medios altos de distintas empresas y sus organizaciones, pero esos cursos no son de nivel universitario, son de nivel técnico, pero que son muy requeridos por quienes ya están desempeñando alguna actividad profesional.

- ¿Cuántos estudiantes tiene la UCUDAL?

– Entre estudiantes de grado, posgrado y cursos técnicos estamos en los 700 estudiantes, y en torno de los 250 egresados. Hay que tener en cuenta que a partir de 2012 se completaron las carreras de grado en Salto, y a partir de ahí comenzaron a egresar en Salto, porque hasta ese momento iniciaban las carreras aquí, estaban 2 años, y terminaban en Montevideo. Pero de 2012 hasta la fecha, tenemos entre 60 y 80 egresados al año.

- Quién no consigue trabajo, ¿puede generar su propio empleo?

– Si. El año pasado hicimos una encuesta a nuestros egresados para indagar distintos aspectos, uno de ellos es el nivel de inserción laboral.

Para nuestra satisfacción nos encontramos que el 93% de los estudiantes están insertos en el mercado laboral en Salto o en la región, incluso algunos en Montevideo. Primero pensábamos que teníamos un alto porcentaje de estudiantes que se iban a Montevideo, y nos encontramos con que en realidad era mucho menor de lo que realmente nos imaginábamos, hablamos de un 17%.

También es cierto que tenemos estudiantes de otros departamentos que se quedan a trabajar en Salto. O sea que hay una cierta movilidad de los departamentos.

- ¿Esta rápida salida laboral tiene que ver con la estrategia pedagógica de la UCUDAL de pasantías mientras estudian la carrera?

– Si, es cierto, ellos tienen un semestre de pasantías.

En general son carreras que están demandadas en el medio, pero además está el tema que muchos se vuelven emprendedores, llevando adelante su propio emprendimiento.

Uno de los cometidos, no siempre se logra porque además en Uruguay tenemos muy arraigada la cultura de empleo, y si es empleo público mejor, pero uno de los objetivos de la UCUDAL es generar emprendedores…

- ¿Valerse por sí mismos?

– Exactamente, de hecho, en cualquiera de nuestras carreras el trabajo final tiene que ver con un proyecto de emprendedurismo, que tiene que ser factible, analizado desde distintos puntos de vista como el técnico, el financiero, su sostenibilidad, al mercado. Y muchos de nuestros egresados, incluso siendo estudiantes, llevan adelante ese emprendimiento. Un alto porcentaje opta por el lado de la autonomía creando su propia empresa.

- Hasta aquí el camino recorrido, pero ¿qué 2018 espera a la UCUDAL?

– En primer término, seguir consolidando distintas instancias, sean carreras o instancias de investigación y de extensión que si bien ya tienen su trayectoria, no dejan de ser nuevas. Al mismo tiempo, planificando otras posibilidades. Por ejemplo, en materia de posgrados la Universidad quiere avanzar, y en eso estamos, avocados al estudio en posgrados en el área de Derecho, de Psicología, Educativa, también en el área Informática.

Estamos pensando además en algunas modalidades de estudio, como se hace en otros países, que apuntan a reconocer experiencias y conocimientos previos de las personas que por ahí no han tenido muchos estudios formales, son bachilleres pero se insertaron pronto en el mercado laboral o realizaron un trayecto universitario pero que no culminaron, pero han adquirido una experiencia importante en su desempeño profesional, por ejemplo en el área de la Salud, en la Educación.

Estamos programando cursos especiales para buscar licenciar a esas personas en determinadas actividades.

Como dije, esto se hace en otros países con lo que se llama Ciclos de Licenciatura, donde se acredita determinada experiencia y conocimiento, a veces incluso con conocimiento adquirido en otras instituciones o a veces en la práctica.

Así que bueno, estamos explorando esa posibilidad porque creemos que hay mucha gente que está trabajando y que a veces no tiene un horario completo para asistir a la universidad, y una posibilidad de ese tipo, combinada con una modalidad semi presencial de estudio, con mucho trabajo virtual, puede facilitar a acceder a un título de nivel universitario a muchas personas.

- En materia de carreras, ¿la idea de futuro es completar aquellas que aún no lo están, traer nuevas?

– Tenemos ahí la Licenciatura en Dirección de Empresa Turística, que es una aspiración, porque Salto es un departamento turístico, y tenemos toda la intención que esa carrera que hoy se puede hacer en un 50%, se pueda completar.

En el área de Psicología también estamos estudiando esa posibilidad. Psicopedagogía ya la tenemos completa.

Hemos tenido muy buenos resultados con el formato semi presencial de la carrera de Psicopedagogía, así que bueno, una posibilidad es avanzar también en otras carreras en ese formato. Estamos planificando que alguna carrera más se sume a esta modalidad, algo que permite la tecnología de hoy sumado a la conectividad.

- La UCUDAL organiza cada año ciclos de charlas y conferencias realizadas por expositores de alto nivel dirigidas a la sociedad, ¿qué nos depara el 2018?

– Esas charlas se planifican al inicio del año y hay otras que se van incorporando en la medida que se presenta la oportunidad. Es una política expresa de la UCUDAL de vínculo con el medio y devolverle, en este caso a Salto y a la región, todo el apoyo que le ha brindado para que pudiese desarrollarse en el interior, cosa que no es una tarea fácil, pero que por suerte se ha logrado.

No solo con charlas, conferencias, sino también con algunas instancias a través de las cuales generamos información que puede resultar importante para la población en general o para uno de sus sectores.

Por ejemplo, el año pasado el Observatorio Económico realizó un estudio sobre el impacto de la Ciudad Universitaria en la economía local, que arrojó que el gasto anual que realizan los estudiantes que vienen a Salto es de aproximadamente 36 millones de dólares, y ese es un buen dato para considerar lo importante que es para la economía de Salto hoy por hoy, más allá de todos los beneficios culturales y de todas las oportunidades que brinda, la importancia que termina siendo el mundo universitario.

También hemos generado un anuario con indicadores estadísticos específicos de Salto, que lo vamos renovando año a año, que también sirve para tomar decisiones desde el punto de vista empresarial, político, social. Son cosas que la Universidad destina al medio como parte de su aporte al desarrollo local.

- ¿La UCUDAL tiene un sistema de beca estudiantil?

– Justamente, este 12 de febrero se realizará el concurso de becas. Si bien somos una Universidad privada que no recibe ningún aporte ni subsidio de parte del Estado ni de ninguna otra organización, se financia con sus propios recursos. No obstante, es una Universidad abierta donde muchos estudiantes que por ahí a priori no tienen las condiciones económicas para pagarse la Universidad privada, igual pueden estudiar porque la Universidad tiene un sistema de becas que se otorgan por concurso, que realizamos dos veces al año, en diciembre y ahora en febrero.

Más de 100 estudiantes se han presentado a ese concurso en los dos períodos, y una parte importante de ellos acceden a una beca, que puede ser completa, para poder estudiar.

Todos los años hacemos una recorrida por todos los liceos y escuelas técnicas de la región instando a los estudiantes a que se presenten a ese concurso, porque es la forma de acceder independientemente de la condición económica.