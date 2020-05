El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, aseguró este jueves que las clases presenciales no volverán hasta después del invierno.

Arim dijo que no están dadas las condiciones en las distintas facultades para mantener la distancia física mínima recomendada para reducir el riesgo de contagio del nuevo coronavirus Covid 19.

Hay muchas clases en la Universidad con un número muy elevado de alumnos (a veces cientos), lo que llevó a las autoridades a definir que en lo que queda del semestre y hasta después del invierno no se retomarán las clases presenciales.