La utilización de paraísos fiscales se multiplicó por cinco en Latinoamérica en un periodo de quince años, en un contexto de internacionalización de las economías en el que fondos billonarios han escapado especialmente a Europa, no solo al Caribe. Un lista negra de los destinos de la evasión fiscal con sanciones de verdad efectivas haría más difícil la huida de este dinero necesario para escuelas y hospitales públicos, advierte un informe de Oxfam, presentado en La Paz por Susana Ruiz, responsable de justicia en la organización no gubernamental. Este incremento de la salida de capital está “vinculado al crecimiento y a la internacionalización de estas economías”, detalla Ruiz en la explicación del informe. Dentro de Latinoamérica, destaca el caso de Bolivia, cuyo crecimiento “se multiplicó por siete en un periodo de cinco años”, aunque “con volúmenes inferiores a los de sus países vecinos”.

La gran fortuna también existe en Bolivia”, agrega. La responsable de Oxfam apunta que “Holanda, Panamá, Suiza y Luxemburgo” son los países más utilizados por los latinoamericanos para evitar impuestos a través de cuentas bancarias. Saber cuánto dinero está oculto “es difícil, precisamente por la naturaleza misma de estos flujos”, pero hay investigadores que calculan que suma “aproximadamente entre 20 y 32 billones de dólares” a nivel global. “Un volumen equivalente al PIB de las dos potencias mundiales, Estados Unidos y China, juntas”, señala. Los paraísos fiscales en islas caribeñas también se han utilizado en Suramérica como salida a los activos, aunque los datos de los conocidos como “papeles del paraíso” todavía no han trascendido. Al igual que los papeles de Panamá, se trata de una filtración a gran escala de documentos sobre grandes fortunas ocultas lejos de las autoridades fiscales de sus países de origen, que se ha encargado de airear el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIJ). A nivel mundial, “las Islas Caimán atraen siete veces más inversión que Brasil y tres veces más que China”, según Oxfam. Dada la complejidad, la organización propone cinco medidas para acabar con la evasión fiscal. Entre las propuestas, Susana Ruiz subraya la necesidad de “elaborar una lista negra mundial de paraísos fiscales, incluyendo sanciones que desincentiven su uso”. Además, agrega que se debería “incrementar la transparencia en la información financiera” para evitar los desfalcos, e impulsar una “ley de lucha contra paraísos fiscales”.

En su análisis del informe, Ruiz pone en valor la “ejemplaridad de Ecuador”, que aprobó en referéndum el año pasado que “los cargos electos públicos no puedan tener cuentas ni activos en paraísos”. Una de las claves estriba en la “ejemplaridad en el comportamiento de los funcionarios”, ya que como se ha visto, “las soluciones no han sido suficientes para frenar esta inercia”, advierte. “Más de la mitad del comercio mundial pasa por paraísos fiscales”, que a su vez generan “el 45 % de los beneficios empresariales”, recalca citando datos del reconocido economista francés Gabriel Zucman, autor del libro “La riqueza oculta de las naciones: Investigación sobre los paraísos fiscales”.

Oxfam mantiene que de los 170.000 millones de dólares que los países en desarrollo dejan de recaudar cada año, 100.000 millones se deben a la evasión fiscal de las grandes empresas.

Esa cantidad sería suficiente para proporcionar educación a 124 millones de niños sin escolarizar y para costear la atención sanitaria que podría salvar la vida de seis millones de niños, según el análisis de esta organización sobre unos paraísos que solo unos pocos pueden “disfrutar”. Elena Rodríguez La Paz, 26 nov (EFE).