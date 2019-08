Deportivo Artigas 3 Libertad 0

Después de un equilibrado primer tiempo, en el segundo Libertad fue encontrando mejor respuesta. La verdad de atreverse, la superior actitud, los espacios que se descubrieron en el fondo de Libertad y los dos goles para alcanzar el 3 a 0 definitivo. La apertura por Gastón Elgarte en Deportivo Artigas y las complicaciones de Libertad, que acaso añoró a Rosas Pintos, sobre todo porque el vacío de velocidad fue cosa concreta.

La autoridad de Deportivo Artigas, el mando de Martín Suárez y las variantes que dejaron en claro el acierto de la Dirección Técnica del equipo local, mientras en Libertad no surtieron efecto. El atrevimiento de Deportivo Artigas y llegando a casa propia con el objetivo de victoria. Mentalidad ofensiva, más la suma por Matías Suárez que llegaría al tercer gol definitivo.

Tres puntos más que válidos para Deportivo Artigas, buscando asentarse en la «A» y no perder pie en la ilusión no tan distante: pelear una plaza en zona de los play-off.

Libertad quedó en deuda. Por momentos defendió bien, pero siempre, atacó mal.

*********************

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Deportivo Artigas.

Árbitro central: Fernando Samit (Bien).

Asistentes: Juan Suárez-Mario Camargo.

DEPORTIVO ARTIGAS (3)- Martín Arbiza, Alexander Gallero, David Cáceres, Emanuel Arce, Ruben Ferreira, Sebastián Menoni, Edy Sattler, Gastón Elgarte, Martín Suárez, Martín Bordenave, Martín Curbelo. Director Técnico: Ángel Flores.

LIBERTAD (0 )- Diego Cavani; Ignacio Viera, Antonio Gómez, Nicolás Pintos, Mauricio Pintos; Fernando Fernández, Emiliano Gómez, Maycon Rodríguez, Jonathan Jaunarena; Maicol Trindade, Jonathan Rosas. Director Técnico: Cristian Lentinelli.

GOLES: 45′ Gastón Elgarte (D.A); 65′ Martín Suárez; 80′ Matías Suárez (DA).

El mejor de la cancha: Gastón Elgarte-Eddy Sattler-Martín Suárez,

El mejor de Libertad: Jonathan Jaunarena.