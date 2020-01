Paysandú 1 Salto 0

Mala noche. Olvidable noche. ¿O quedan aspectos a la cuenta del balance? Porque más allá de la derrota salteña ante Paysandú no impactando en la tabla porque termina siendo primero, aspectos que no pasan de largo: la pérdida del invicto, primera caída de local y el único partido en que Salto no llegó al gol. Salto fue de principio a fin, una versión inconclusa. Distó de alcanzar dignidad en el rendimiento, produjo escasas situaciones de gol, una por el «Titi» Leguísamo en el primer tiempo y otra por el mismo delantero sobre los 20′ de la recta final. Un balinazo con fierro incluído que rechazó De León.

La lentitud de movimientos en el primer tiempo, la partida pachorrienta, sin luces técnicas y con agudo vacío táctico.

En los 25′ cuando Cavani concluye con el rival abatido en el área: penal, sin que el zaguero ejerciera control de situación. Agüero apuntó y mató: el 1-0.

En la recta final, ausentismo creador de Salto. La trinchera defensiva de Paysandú. Ultra para guarecerse. Salto optó por jugar en el segundo o tercer piso. Pelotas áreas para romper el cerrojo. No hubo caso. Desde la solvencia defensiva sanducera, el aguante corazón, para consumir minutos en medio de la impotencia de un Salto lejos de Salto. Distante.

Hoy será la hora del DT. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Fue una anécdota en el tiempo o una señal de alerta?. No fue una derrota dramática. No hiere. Pero…¿preocupa o no?

La resignación del invicto. Sin goles a favor. La noche de la versión inconclusa.

De la marea adversa. Fatalmente adversa.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

***************

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Dickinson.

Partido válido por la sexta fecha del Regional Litoral Norte.

Campeonato del Interior de Selecciones. Categoría de Mayores.

Asistencia: 400 aficionados.

Árbitro central: Néstor Coelho (Bien). Asistentes: Silvio Antúnez-Andferson Gonzñalez. (terna de la Liga de Fútbol de Rivera).

SALTO ( )- Jorge Fleitas; Ricardo Javier Gómez, Elbio José Conti, Christian Alberto Cavani, Richard Eduardo Rodríguez; Paolo Martín Dantaz (Agustín Suárez), Gustavo Alejandro Pintos (Héber Eduardo Martínez), Richard Toriani, Carlos Alberto Vera (Denis Ferreira); Luis Alfredo Leguísamo y Emiliano Agustín Maciel.

Director Técnico: Jorge Ariel Noboa.

PAYSANDÚ ( )- Ayrton De León, Rodrigo Michelena, Emiliano Leites (Gonzalo Ángelo), Jorge Carlis, Guillermo Andrada, Nicolás Duarte, Anderson Cuelho, Bryan Agüero, Brian Sabaño (Diego Andrada), Robert Rossi y Ernesto Laca. Director Técnico: Carlos Fernando Cabillón.

GOL: 25′ de penal, Agüero (P)-

EXPULSADOS: no hubo

EL MEJOR DE LA CANCHA: Nicolás Duarte-Jorge Carlis.

EL MEJOR DE SALTO: Luis Leguísamo.