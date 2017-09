Los vecinos le indicaron quién había sido el ladrón y lo fue a encarar exigiéndole sus pertenencias

El caso ocurrió sobre las nueve de la noche del jueves, cuando un sujeto mayor de edad se retiró de su casa del barrio Patulé, quedando la misma sin moradores. Al regresar, a la hora 22:30, constató que le habían desprendido la puerta de madera del frente, ingresando y hurtando 4 chapas, y 1 celular marca LG, modelo K4, de la línea Claro.

Agregó que al consultar con los vecinos sobre lo ocurrido, los mismos le indicaron quién había sido el autor del hurto, por lo que concurrió a dónde este se encontraba, reclamándole sus pertenencias, siendo víctima de amenazas de muerte y apedreo, hechos que denunció. Investiga Seccional 3era.

TENTATIVA DE HURTO

EN CASA DE FAMILIA

El personal policial concurrió hasta una casa del barrio Caballero Nuevo, donde habrían personas extrañas en el interior de una finca. Una vez en el lugar, un masculino mayor de edad manifestó que, escuchó ruidos en el interior de la finca de su vecina, la que no se encontraba en la ciudad.

Se hizo presente la hija de la propietaria, quien autorizó la entrada al domicilio, constatando los funcionarios que la puerta y la ventana del patio se encontraban abiertas, y el interior en completo desorden. La dueña de casa expresó que, al día siguiente concurriría a efectuar la denuncia por si hubiera faltado algún objeto. Investiga Seccional 2da.

HURTO Y RECUPERACIÓN

DE MOTOCICLETA

Un hombre denunció que, a la hora 21:30 del pasado jueves, dejó estacionado su birrodado marca Vital 110 cc, matrícula HIA 1297, de color rojo, y a la hora 21:40, se percató de que le había sido hurtado, visualizando a un masculino llevándose el mismo.

Posteriormente, personal policial concurrió hasta la cancha de Tigre, donde se halló una motocicleta abandonada, a la que le faltaban los plásticos laterales, frontales y el asiento, siendo la denunciada como hurtada, anteriormente. Intervino 1era. y 5ta.

ADOLESCENTE

VÍCTIMA DE ARREBATO

Una adolescente caminaba por calle Bella Vista y Joaquín Suárez, cuando fue abordada por un hombre, que circulaba en bicicleta, quien le arrebató su teléfono celular marca Alcatel, modelo One Touch de color gris, el que llevaba en la mano; al forcejear con el individuo, la empujó, cayendo al pavimento, dándose el delincuente a la fuga. Investiga Seccional 5ta.

LE ROBARON LA

MOCHILA DE ADENTRO

DEL CAMIÓN

Denunció un masculino mayor de edad que dejó su mochila de color negro y rojo, dentro del camión de trabajo, en barrio Ceibal, la que contenía documentación personal, un pilot de color azul y un llavero. Investiga Seccional 3era.

HURTO DE VEHÍCULO

A la hora 21:15 del pasado jueves, el denunciante dejó su motocicleta marca Yumbo Max 110cc, matrícula HKE 903, de color negro, y a la hora 21:50, se percató de que le había sido hurtada. Investiga Seccional 1era.

FUE AGREDIDA

FÍSICAMENTE, INSULTADA

Y AMENAZADA POR

SU PAREJA

Una mujer mayor de edad denunció a su expareja, con quien mantuvo una discusión, siendo insultada con el más bajo vocabulario, amenazada y agredida físicamente. Solicitó la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación, tanto hacia ella, como al lugar donde pasará a vivir; también pidió la prestación de garantía policial para el retiro de sus efectos personales del actual domicilio. Investiga Dirección Departamental de Violencia Domestica y Género.

LE LLAMÓ LA ATENCIÓN

POR EL CUIDADO DE

UNO DE SUS HIJOS Y

ÉL LA AMENAZÓ

Denunció a su expareja, con quien tienen hijos en común, ya que ante un reclamo de la denunciante por el cuidado de sus hijos, este la insultó y amenazó. Solicitó la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación a su persona. Puestos los hechos en conocimiento de la Juez Letrado de Familia de 1er. Turno, dispuso: “Citar, indagar y volver a enterar”. Intervino Dirección Departamental de Violencia Doméstica y Género.

CADA VEZ QUE SE

COMUNICAN POR SU

HIJO ES INSULTADA

La denunciante tiene un hijo en común con su expareja, a quien denunció porque, cada vez que se comunican, este comienza a insultarla con el más bajo vocabulario. Solicitó el cese de las agresiones. Enterada de los hechos la Juez Letrado de Familia de 1er. Turno, dispuso: “Citar, indagar y volver a enterar”. Investiga Dirección Departamental de Violencia Doméstica y Género.

HURTO DE VEHÍCULO

La denunciante, una femenina mayor de edad, manifestó que dejó estacionada a las 19:00 horas del viernes, su moto marca Yumbo Max 110, de color rojo, matrícula HLB 044, con traba de fábrica y linga en su rueda trasera y una cadena grande; al ir a ocuparla nuevamente a la hora 06:30 de ayer, notó que le habían roto la linga y la cadena, no encontrándose el vehículo. Investiga Seccional 3era. Un hombre mayor de edad denunció que a la hora 03:00 de la pasada jornada, dejó en un local de la Costanera Norte, estacionada su motocicleta Peugeot Fox, matrícula HKJ 496, de color rojo, con foco negro; a la hora 05:40 al salir, se percató de que le había sido hurtada. Investiga Seccional 5ta.

ROBARON DOS

OVEJAS DE RAZA

DE UN MES CADA UNA

En el día de ayer, una mujer mayor de edad, domiciliada en barrio Salto Nuevo, denunció que, constató el portón del frente abierto y la falta de sus dos ovejas de cría, raza merino de un mes de edad, siendo una de color blanca y la otra negra con mancha blanca sobre su cabeza. Investiga Seccional 3era.