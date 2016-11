La vida sana, más que un deber debe ser un hábito que nos ayude a vivir bien, a no tener problemas de

salud y a importarnos más por lo que necesita nuestro cuerpo que por la estética que impone el orden social

El deporte es salud y también un derecho humano, pero más allá de esto que puede parecer un slogan practicarlo y tenerlo como hábito saludable yendo en contra de una vida sedentaria, es lo mejor que podemos hacer con nuestro cuerpo para tenerlo sano y prolongar así durante nuestra existencia una vida sin mayores inconvenientes más que los propios de cada edad, producidos por el desgaste del cuerpo. Pero el hecho de poder ejercer una vida sana muchas veces se contrasta con lo que vemos a diario, donde imponer la figura y la estética a cualquier precio, puede llegar a generar situaciones nocivas para la salud. Por eso, el deporte al aire libre, los gimnasios y las clínicas estéticas, pasando por los hábitos alimenticios son propuestas que existen para llevar una vida sana. Ya que estamos en tiempos donde todo lo que comemos, por la elaboración de los mismos productos, pueden darnos un contratiempo alimenticio importante, esto sumando al estrés que se genera con la vorágine en la que vivimos en la actualidad, nos impone una vida en la que necesitamos reflexionar si le estamos dando a nuestro cuerpo lo que nos pide y lo que realmente merece para que estemos sanos, porque estar bien, solo está en lo que hagamos con nuestro cuerpo y en lo que comamos para sentirnos mejor. La opinión de profesionales y de personas que salen a hacer ejercicio para sentirse bien y estar mejor, son parte de este informe de EL PUEBLO, que nos hace un llamado a salir de la rutina y a preocuparnos un poco más por nosotros mismos.

HACIENDO EJERCICIO

Los salteños buscamos los distintos espacios públicos con los que contamos para salir a hacer ejercicio y Walter, que tiene 39 años y es empleado, es uno de ellos.

Cada mañana antes de ir a trabajar sale a caminar y si “le da el físico” a correr un poco. “No puedo dejar de hacerlo porque trabajo todo el día sentado y cuando termino la jornada me duelen las piernas, una vez pensaba que tenía un calambre fuerte y era todo por no caminar. Entonces consulté a un amigo que va a un gimnasio y me dijo que fuera al gimnasio o que saliera a hacer ejercicio”, dijo a EL PUEBLO para este informe.

En tanto que Graciela de 46, sale a caminar con una amiga o a veces sola. Pero no se queda en casa ni una mañana. Le da el desayuno a uno de sus hijos, el menor que ya tiene 14, y como su esposo ya se fue a trabajar, ella sale. “Voy siempre por la Costanera Norte, me costó empezar pero hace dos años más o menos que voy todas las mañanas. Siempre que no llueva. Al principio iba hasta la Virgen de Iemanja, después hasta Apolón ahora ya llego hasta el Ayuí”, dice sonriendo. Comentó que “no trabaja más” desde hace cuatro años aproximadamente y sale a hacer ejercicio porque “también me ayuda con la cabeza, es salud mental, a veces con una amiga que me viene a buscar cuando ella puede, pero sino voy sola igual, me ayuda a pensar y a respirar mejor”, comenta.

Con respecto al físico aduce que “eso se lo dejo para los más jóvenes, yo estoy bien como soy”.

Con la Licenciada en Educación Física, Paola Daniluk. Gimnasio Full Gym

“En Salto se ven muchos cambios en la gente, hace algunos años no se veía tantas personas saliendo a hacer ejercicios”, dijo

Paola Daniluk está entrenando y junto a ella un grupo de mujeres se encuentran haciendo ejercicio con el sudor en la frente. Hizo un alto en los ejercicios para atender a EL PUEBLO y darnos su visión profesional sobre el trabajo que lleva a cabo y darnos su visión sobre la vida saludable.

¿Cuáles son las pautas habituales que se deben seguir al realizar ejercicios?

Lo que siempre recomendamos desde la parte de la educación física, es que siempre se tiene que hacer un trabajo progresivo; lo primero que decimos cuando la gente se nos acerca porque se viene el verano, es que lo ideal sería que hicieran ejercicios siempre, que se empiece ahora, pero que se prosiga con la mentalidad de realizarlo durante todo el año y no solamente cuando va a arrancar el verano. Lo aconsejamos por un tema de que el organismo necesita adaptarse a los ejercicios, y cuando se empieza a hacerlos y después se los abandona, el organismo retrocede en la parte interna, pues al hacer ejercicios se oxigena el organismo, se consigue una mejor respiración, comenzando el cuerpo a verse y a sentirse mejor, pero lo primero que se nota es lo interno y los cambios que vienen después por fuera llevan su tiempo, porque no es arranco a hacer ejercicios hoy y dentro de dos meses estoy como quiero, lo cual es muy importante y la gente no se da cuenta, porque se enfoca en querer adelgazar rápido, y es posible que lo logre en dos meses, pero el cuerpo no tendrá la misma tonicidad, la piel no se verá igual que si se hizo ejercicio por más tiempo.

¿Nos falta el sano hábito del ejercicio?

Sí, por supuesto, aunque se ve muchísimos cambios en la gente; hace algunos años no salían como ahora por la costa o la ciclovía a caminar o a andar en bicicleta, hay también más gimnasios, pero creo que todavía falta mucho. He tenidola oportunidad de vivir en otros lugares y la verdad que comparando puedo decir que Salto está muy quedado en este tema; las personas aún no están motivadas para hacer ejercicios y darse cuenta que los mismos son importantes y hacen sentirse bien, lo que es una realidad, el cuerpo empieza a sentirse mejor, cambiando inclusive hasta el humor, no sólo lo físico.

¿Haría falta una campaña de concientización de las bondades que tiene el ejercitarse, por parte de las autoridades de la salud, como el haber quitado los saleros de las mesas de los restaurantes y la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados?

Falta muchísimo apoyo por parte de las autoridades, específicamente locales, porque la verdad que en otros lugares, como Maldonado por ejemplo, donde la Intendencia organiza corre caminatas, una vez o dos por mes durante todo el año, en cada barrio llamadas “Corre caminatas del corazón”, cuyas etapas, en las que se suman puntos, permiten que a fin de año haya un ganador, y eso ha motivado a que la gente salga a correr individualmente y en grupos.

¿Se precisa mucha disciplina para desarrollar una buena rutina de ejercicios?

Más que disciplina lo que hay que tener es ganas de hacerlo, porque al principios es muy difícil, más si nunca se hizo nada y es la primera vez que se sale a correr, caminar, andar en bicicleta o ejercitarse en el gimnasio; en las tres o cuatro primeras semanas sienten bastante dolor en el cuerpo, lo cual es normal, porque el cuerpo no está adaptado y los músculos duelen, por lo cual al principio ese tipo de cambio cuesta un poco. Pero a medida que pasa el tiempo y el cuerpo se adapta, porque ya se creó el hábito del ejercicio, si se lo deja por el lapso de unos días o un mes, el mismo cuerpo hace sentir la falta del ejercicio al que ya se acostumbró, y eso es lo bueno, el hábito.

Quienes deseen ejercitarse al aire libre, ¿en qué horario deberían hacerlo, cuáles son las precauciones a tomar, y qué ejercicios son más aptos?

Cuando se es principiante hay que comenzar de a poco, recomendándose que si se decidió salir a caminar, que la caminata sea progresiva, no importando cuánto se camine el primer día, lo importante es que nos levantemos del sillón y salgamos; por ahí la primera vez fueron 10 minutos, bueno, la segunda vez, dos minutos más, la tercera, otros más y así progresivamente, generándose una adaptación del cuerpo, hasta poder llegar a caminar una hora o andar en bicicleta por ese tiempo, pero teniendo siempre en cuenta que debe de ser progresivo.Y ahora que ya se comenzó a sentir el calor, es bueno que se haga en las primeras horas de la mañana, o en las últimas horas de la noche; es importante recalcar que hay que hacerlo con zapatillas cómodas, ropa cómoda, un gorro si hay mucho sol, e hidratarse bien.

¿Las mujeres y los hombres cuidan por igual sus cuerpos?

Por mi experiencia personal, le puedo decir que hoy en día se cuidan muchísimo más los hombres que las mujeres; el hombre se está poniendo mucho más las pilas que las mujeres, hablando aquí de Salto. Hay otros lugares en los que la mujer está más pendiente, en Salto es al revés, la mujer es más dejada al respecto, aunque tanto unos como otros lo hacen en la mayoría de los casos por un tema estético, sin distinciones. También están los que por un tema de salud y recomendación médica salen a ejercitarse, y son los que quizás se han mentalizado más.

Licenciada en Nutrición, Agustina Palacios

“Hay que cambiar la alimentación hacia frutas y verduras frescas pensándolo en términos de hábito y no como dieta”

Consultada para este informe, la nutricionista Agustina Palacios dijo que para esta época debe haber un cambio en la alimentación de las personas, con mucho consumo de frutas y verduras frescas y bien distribuidas a lo largo del día. Palacios dijo que todo lo que se haga o consuma “lo importante es que se piense en términos de hábito y no de dieta”. La nutricionista dijo lo siguiente.

¿Debe haber un cambio de la alimentación en esta época del año?

En realidad deberíamos pensar en el todo, no solamente en épocas del año, sino más bien en tener una educación alimenticia, nutricional, para siempre, o sea, que la gente se alimente bien en verano, primavera, invierno; porque una buena alimentación permite tener un buen nivel de vida y llegar a una vida adulta saludable, eso por un lado. Luego tenemos la llegada del verano, época en que la gente quiere verse mejor y fluyen las consultas al respecto.

¿Qué se recomienda?

En esta época del año se recomienda una alimentación más fresca, más consumo de frutas y verduras crudas; mucha agua, dos litros por día, ya que pensar en una alimentación saludable no es tan sólo pensar en lo que voy a comer, sino que también en cómo distribuirlo a lo largo del día; hacer las cuatro comidas, comenzar la jornada con un buen desayuno en base a lácteos, tostadas, mermeladas, el cual es bien importante, teniendo hoy por hoy evidencia científica de que el no desayunar provoca obesidad; en cuanto al almuerzo y a la cena, tenemos que pensar, le repito, en alimentos frescos, carnes blancas, preferentemente, incluyendo dos veces por semana pescado con verduras. Muchas veces las jornadas de trabajo son extensas y la gente muchas veces no come o elije comer harinas, bollos o galletas, y se olvidan de las frutas o licuados que son muy saludables y los que pueden llevar al trabajo, o directamente pasan horas sin comer y llegan a sus casas y hacen una merienda cena, o una cena abundante, lo cual tampoco es saludable porque no permite descansar bien, y una cena abundante conlleva el sobrepeso y la obesidad.

¿Cuáles son los alimentos que se deberían consumir o disminuir su consumo, sobre todo si nos vamos a exponer al sol o bañar en una piscina o en la playa?

Comer liviano, apostar a una alimentación saludable de fácil digestión, comer tranquilo, masticar bien los alimentos, lo que generalmente explico en las consultas por la importancia que tiene el mantener una relación con el alimento, no comer apurado, pues la digestión no se hace bien, generalmente los alimentos son bien aprovechados y los nutrientes bien absorbidos, si logramos una buena masticación y un bolo en la boca y que luego llegue en esas condiciones al estómago, mejor; o sea, siempre se tiene que apostar a la alimentación variada en cuanto a verduras y carnes, tanto en formatos como en colores; puede ser que a la gente quizás no le guste las verduras o las frutas, pero por suerte hay una gran variedad de ellas, así que alguna es bueno empezar a comer. Lo importante es que se piense en términos de hábitos y no de dieta, porque la dieta tiene un principio y un final y con la misma no se puede estar toda la vida; sin embargo, si uno piensa más en lo macro respecto al estilo de vida saludable, piensa en ejercicios, en una adecuada hidratación, en comer las cuatro comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena), lo cual no quiere decir que no podamos tener una extra el fin de semana, pero sí apostar en lo general a lo saludable.

¿Los uruguayos tenemos esos buenos hábitos alimenticios a los que se refiere, y en caso de tenerlos, lo hacemos por una cuestión de salud o estética?

Depende; hay quienes consultan porque quieren bajar dos o tres kilos y estar bien consigo mismo, no hablamos de obesidad, y quieren verse bien, esa es la gente que consulta al nutricionista más por lo estético; pero también hay mucho sobrepeso, una obesidad generalizada, por lo que estamos hablando de una pandemia mundial, de la cual Uruguay no escapa a las cifras, así como también en muchos países hay un importante déficit nutricional, consultándose entonces, también por la hipertensión, por diabetes, son la mayoría de las consultas que se realizan en la cínica.

En realidad hay de todo, se consulta porque la persona desea comenzar a comer sano, por una cuestión de salud, al padecer una patología, y los que lo hacen porque desean simplemente sentirse bien.

Sabemos la importancia de la hidratación, como bien lo ha manifestado, pero, ¿es lo mismo tomar dos litros de agua pura, que hacerlo de forma intercalada con mate, refrescos u otros alimentos que contengan líquido?

El cuerpo está formado en un 65% por agua, la cual es agua- agua, por lo tanto deberíamos aportarle al organismo, los dos litros de agua que precisa, pero agua limpia, cristalina y además, sumarle lo otro. Generalmente no hay consciencia de la importancia del agua, hay personas que directamente no la toman, pero sí consumen refrescos; lo que nos llama mucho la atención y nos lo dicen en las consultas en las que hacemos educación nutricional, que toman uno o dos vasos de agua, precisamente porque toman mucho mate o refrescos, lo cual no es lo mismo y mucho menos bueno; los refrescos por ejemplo, crean adicción, y todo lo adictivo es malo, cuando un cuerpo saludables es aquel que tiene un recambio hídrico adecuado a diario, de repente un día es un litro y medio o un litro, pero si en lo general se consume los dos litros, el cuerpo en sus funciones anda mejor, por ejemplo, hay personas que sufren de dolor de cabeza y puede estar asociado a la poca o inadecuada ingesta de líquido.

Dra. Tania Roux

«Más allá de bajar de peso hay que cuidar la salud», dijo la especialista

La Dra. Tania Roux – representante de la Medicina Estética Salto – sostiene que durante el año las personas desde 50 a 70 años concurren al centro de estética durante todo el año y no tienen preferencia por un mes o estación en particular.

«Es más, cuando finaliza el verano comienza a llegar una camada de gente que se cuida durante todo el año. Cuando le consultamos a la médica si es ésta la forma de cuidarse y mantenerse, nos respondió que «depende del paciente y de cada situación. A esa edad es lo ideal porque se moviliza una cantidad considerable de grasa que el paciente tiene que erradicar de su organismo y lo ideal después de los cincuenta a causa del riesgo de infarto. Por ese motivo es necesario movilizar lentamente el tejido adiposo y no en tres meses. A una chica joven si se le hace una movilización de grasa en un mes no le altera el sistema pero sí a una persona adulta, donde se le puede subir el colesterol y potenciar los riesgos de infarto», subrayó la profesional. El tema de mantenerse en forma hay que tomarlo con pinzas y siempre buscar apoyo profesional. En cuando a la movilización de las grasas, luego de los cincuenta años requiere de mucho cuidado como lo explica la médica Roux. Se hace un primer procedimiento y luego la paciente continúa con el tratamiento cada quince días o una vez al mes y es de esa forma que se obtienen los mejores resultados. Por lo general estas pacientes son las que tienen más grasa localizada.

-¿Cuáles son los procedimientos que se utilizan para movilizar la grasa localizada?

-«Nosotros hacemos un combinado de drogas y máquinas. Cómo médico puedo hacer lo que no hacen las máquinas que es aplicar una droga en la piel y ésta se encarga de consumir la grasa y transformarla en energía. Lo bueno que tiene ello es que no genera daños a nivel del colesterol».

-¿El riesgo es menor o mayor en el hombre?

«Es mayor porque por ser hombre obeso, ya tiene factores de riesgo pro infarto. Por ello hay que cuidarlo más. Por ese motivo es necesario primeramente descender el colesterol y utilizar las máquinas en forma muy aislada, de lo contrario es seguro que en algún momento va a infartar a los dos tres años. Hay que primar la salud por sobre el descenso de peso de golpe».

«TODAS LAS MÁQUINAS GENERAN AUMENTO DE COLESTEROL»

Lo cierto es que la aplicación de las máquinas en aquellas personas de cierta edad – les genera un aumento del colesterol; no hace lo que la droga que al generar carnitina, lo que impide la generación de colesterol porque no procesa la grasa, la envía al torrente sanguíneo y el riesgo de que se peguen arterias y venas es alto. «Más allá de que certifique la efectividad de un tratamiento es fundamental no generar daños» – puntualizó Tania Roux. Luego de los cincuenta años antes de iniciar un tratamiento se le hace un chequeo de colesteron y perfil lípídico a los pacientes. El perfil lipídico es uno de los exámenes de laboratorio más requeridos. En general, se solicita para la pesquisa inicial del riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular producto de una dislipidemia, o sea, un trastorno en el metabolismo de lípidos. Para realizarlo, el paciente debe estar en ayuno de, al menos, 12 horas. Se hace una punción de vena para obtener una muestra de entre 2 a 5 ml de sangre, la que es enviada al laboratorio clínico donde es analizada en equipos automatizados de química.

Cosmetóloga Médica y Esteticista Natalia Silva

“Es importante mantenerse durante todo el año”

Llega el verano y una de las preocupaciones de muchos hombres y mujeres es la de ponerse rápidamente en forma para lucir una figura armoniosa en las playas y solariums. La Cosmetóloga Médica y Esteticista Natalia Silva sostuvo que en este momento lo que lideran el mercado son todos los tipos de tratamientos corporales. “Hay tratamientos no invasivos que combinan aparatología con masajes. Son tratamientos reductores y anticelulíticos. Las especialista sostiene que siempre es recomendable mantenerse durante todo el año para llegar en el verano en las mejores condiciones y que el tratamiento corporal no es solamente cuestión de estética sino de salud. “Siempre digo que – al igual que una mesa – existen cuatro patas, puntos a seguir para que exista un equilibrio. Hacer un tratamiento, tomar agua, hacer ejercicio y cuidarse en las comidas para obtener mejores resultados” – enfatizó Natalia Silva.

VELASLIM

Finalmente, existe una nueva tecnología no invasiva de última generación capaz de eliminar la flacidez y el aspecto de piel de naranja hasta un 80%. El nuevo sistema que combina radiofrecuencia bipolar, luz infrarroja, succión y masaje mecánico que permiten lograr resultados desde la primera sesión.

El sistema Vela es la primer solución médica no invasiva aprobada por la FDA (Administración de Medicamentos y Drogas, por sus siglas en inglés) como tratamiento efectivo para la reducción de circunferencia y de celulitis.

Este tratamiento ofrece seguridad al 100% en vista de que no hay ningún tipo de invasión con inyecciones ni cánulas, son máquinas manejadas por una operadora estética que no representan riesgos para los pacientes,

¿Las mujeres consultan más que los hombres?

Sí y además la clínica en este momento trabaja solo con mujeres en los tratamientos corporales.

Esto de querer ponerse en forma para el verano. ¿Responde a determinada franja etaria?

Definitivamente no tiene que ver con la edad, sino con querer sentirse y verse mejor. A la clínica asisten mujeres de todas las edades, desde más de viente a más de sesenta años.

ALGUNOS DE LOS TRATAMIENTOS QUE SE PROPONEN PARA ESTAR EN FORMA LIPOSHAPE

Es la plataforma de tecnología estética y de medicina estética corporal que apartir de años de esperiencia se ha logrado una perfecta combinación de tecnologías todas de primer nivel en cuanto a vanguardia, las cuales aplicadas en conjunto permiten lograr un resultado sorprendente en cuando a remodelación, combatir celulitis, tonicidad y flacidez.

Comienza con un diagnóstico minucioso en el que valoramos cada uno de los aspectos de la figura que se va a mejorar y así diseña y aconseja un programa único que incluye todos los tratamientos necesarios.

MESOTERAPIA

La mesoterapia corporal moviliza y disuelve la grasa acumulada que no desaparece sólo con dietas o ejercicios. Además activa la circulación arterial, venosa y linfática en la zona, con lo que favorece la eliminación de toxinas y líquidos. Consiste en infiltrar en el tejido subcutáneo de la zona a tratar una mezcla personalizada para cada paciente de sustancias reafirmantes, lipolíticas o diuréticas homeopáticas. Estas sustancias pueden incluir complejos multivitamínicos, aminoácidos, minerales, coenzimas, ácidos nucleicos, antioxidantes y ácido hialurónico.

Estos productos actúan directamente sobre la zona objetiva del tejido adiposo, con lo que son muy efectivos. Logran una disminución progresiva del contorno de la zona tratada, así como una mejora en la calidad de la piel y un alisamiento de los nódulos grasos. El tratamiento completo de mesoterapia corporal se lleva a cabo con una sesión semanal de 15 minutos durante unas ocho semanas seguidas, y una sesión mensual de mantenimiento. Los resultados son progresivos, pero se aprecian desde la primera sesión.

La mesoterapia es una técnica molesta, aunque no dolorosa. De todos modos, el paciente podrá reanudar sus actividades normales tras la sesión. Es posible que note un ligero picor, enrojecimiento, algún hematoma o sensación de agujetas en la zona tratada, pero serán sólomolestias breves.

HIFU

Es un procedimiento no quirúrgico que echa mano de la tecnología con aplicaciones médico-estéticas para eliminar la grasa localizada y la flacidez corporal. El HIFU utiliza la energía del ultrasonido aplicando calor en las zonas a tratar, donde se pueden alcanzar los 70º C con los que destruyen los depósitos adiposos cuando las ondas penetran los tejidos, sin causar daño a la piel.

El HIFU no es nuevo y no sólo se utiliza para el área estética, también permite la destrucción de células cancerosas sin causar daño a los tejidos sanos, pues alcanza una precisión milimétrica.

LIPOLASER

Es considerado como el procedimiento de moldeamiento corporal mas sano para el cuerpo, ya que estimula la liberación natural de los excesos de grasa sin destruir ni alterar estructuralmente tanto el tejido adiposo como los demás tejidos adyacentes. Es un técnica que permite realizar procedimientos para eliminación de grasa, moldeamiento corporal y reducción de celulitis de manera no invasiva, basado en la aplicación de energía laser de manera segura (y sin dolor) a longitudes de onda y potencias muy precisas. El Lipo-Laser no invasivo es capaz de estimular a la célula adiposa o adipocito a que libere gran parte de su contenido celular (agua, ácidos grasos y glicerol) hacia el espacio intersticial para que posteriormente sea drenado y metabolizado naturalmente por el cuerpo, de esta manera la célula grasa reduce considerablemente su tamaño lo que se traduce en perdida de centímetros para los pacientes. En doce sesiones se logra reducir de tres a seis centímetros.