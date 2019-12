San Eugenio (2) – Sud América (1)

En el partido de segunda hora anoche en el Estadio Ernesto Dickinson fue victoria de San Eugenio ante Sud Amèrica en cifras de 2 a1. Con este resultado, el equipo “Santo” se consagró campeòn de la Liguilla, y ahora estos rivales se volveràn a ver las caras por contar Sud América con derecho a un partido extra por haber culminado en la segunda posición del Acumulado.

Partido que inició con dominio de Sud América en los primeros 15‘, con mejor juego colectivo y mucha intensidad, mientras que por el lado de San Eugenio, que perdía en zona media, y no podía contrarrestar el mejor juego del rival. Sobre los 20´ ya el “Santo “ emparejaba las acciones, producto del buen trabajo cuando se juntaban de Matìas Sisnadez y Cristian Rodríguez. De todas formas fueron pocas las chances de real peligro creadas por ambos, un par para cada lado, y no mucho más hasta el cierre de la primera parte.

En el segundo tiempo el partido arrancaba parejo, algo mejor Sud América, pero de todas formas San Eugenio seguía proponiendo y también complicaba a la última zona de su rival. Las chances se creaban, pero al igual que en la primera parte no se podían concretar en la red. Sobre los 21´un tiro libre de Martín Lima que el golero tapa a medias, y en el rebote nuevamente el “naranjita” malogra su chance, algo mejor el equipo de Martín Barreto, ante un rival que se replegaba y jugaba de contra golpe. Sobre la recta final del partido, ya con ambos equipos sintiendo el desgaste, el juego baja en intensidad, pero dentro de ese panorama era el equipo de Sud América quién proponía juego sobre la última zona del “Santo”. Pero llega el 35´, un tiro libre muy bien ejecutado por Marcelo Mezza, y el “Santo” arriba en el marcador, sobre los 39‘ Sebastián Medina con remate cruzado potente anota el segundo, y allí cambia el viento, más allá de que sobre los 45‘ Matías Núñez ponía el descuento, y cifra definitiva a un partido que fue cambiante, pero San Eugenio dejó en claro que sus hombres de experiencia terminaron decidiendo el pleito para ser los mejores de la Liguilla.

DANIEL SILVEIRA

Así pasó

Campo de juego: Estadio Ernesto Dickinson

Liguilla Divisional “B”: Tercera fecha

Público: 600 personas

Árbitro central: Fernando Samit (Bien)

Asistentes: Miguel Pereira – Israel Portela

SAN EUGENIO (2): Cristian Rodríguez, Juan Figuera, Rodrigo Gómez, Fabio Fontes (Brian Duarte), Gabriel Rosado, Nèstor Zabala, Marcelo Mezza, Cristian Rodríguez, Matías Sisnadez, Facundo Almeyda (Jorge Ereria), Sebastiàn Medina. D. T: Richard Usuca

SUD AMÉRICA (1): Leandro Fagúndez, Gabriel Amaro, Federico Pereira (Matìas Núñez), Luis Quiroga, Nicolás Machado, Sebastián Pintos, Maycol Ribeiro, Martìn Lima, Brian Pertusatti, Edinson Gaudín (Víctor Asencio), Hugo Lòpez. D. T: Martín Barreto

GOLES: S/T 35‘ Marcelo Mezza (SE), 39‘ Sebastián Medina (SE), 45‘ Matìas Nùñez (SA)

EXPULSIONES: 77‘ Maycol Ribeiro (SA), 89‘ Juan Figuera (SE)

El mejor jugador de la cancha: Matìas Sisnadez

El mejor de Sud América: Martín Lima

Posiciones finales

San Eugenio 6, Dublín Central 4, Sud América 4, Santa Rosa 1