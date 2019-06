Theresa May no tendrá más remedio que hacer de tripas corazón y poner buena cara a Donald Trump. La visita del presidente estadounidense, que comienza este lunes, llega en el punto más gélido del distanciamiento que el Brexit ha provocado entre el Reino Unido y el continente europeo, y es más necesario que nunca alimentar la convicción de que Londres y Washington mantienen su histórica “relación especial”. “Quizá sea sensato mostrar un poco de humildad. El futuro diplomático de Gran Bretaña ya es lo suficientemente incierto. El presidente Trump debe ser tratado con respeto”, ha pedido el diario The Times en un editorial anticipatorio de los desplantes y protestas que va a originar la presencia de Trump.

El “líder del mundo libre”, que desde la Casa Blanca no ha dejado de interferir en la política doméstica del Reino Unido, que ha manejado con frivolidad cuestiones de seguridad nacional compartidas entre ambos Gobiernos, y sobre todo, despreciado a la todavía primera ministra, ha vuelto a marcar su estilo en las horas previas a la visita de Estado. En una entrevista al diario The Sun, propiedad de Rupert Murdoch, quien ha contribuido a construir el personaje de Trump gracias a su canal de televisión FOX News en EE UU, el presidente estadounidense ha tomado posición pública a favor de Boris Johnson, el candidato con más posibilidades, según los sondeos, para suceder a May al frente del Partido Conservador.

“He estudiado en profundidad esa competición, y conozco a los diferentes candidatos.

Creo que Boris haría una muy buena tarea. Creo que sería excelente. Siempre me ha gustado, y creo que tiene mucho talento. No sé si será elegido, pero creo que es un tipo estupendo. Su actitud hacia mí y hacia nuestro país ha sido muy positiva”, ha dicho Trump.

EFE