Cien millones de dólares para ayudar a las distintas Federaciones nacionales y un calendario internacional 2020 en plena revisión: la Federación Internacional de Rugby (World Rugby) anunció esta semana su estrategia contra la crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus.

La instancia que gestiona el deporte del balón ovalado desbloqueó «un fondo de socorro de 100 millones de dólares» (unos 91 millones de euros) para dar oxígeno a las Federaciones en este momento de parón de las competiciones y de confinamiento de los deportistas.

«Ese fondo de socorro estará disponible para las Federaciones que necesiten una financiación urgente e inmediata, siempre que se cumplan los criterios apropiados. Está concebido para ayudar al mayor número de federaciones», precisó la World Rugby en su comunicado.

Numerosos países se encuentran con el agua al cuello en esta crisis.

Rugby Australia, que teme importantísimas pérdidas económicas estimadas en 70 millones de euros, ha dejado a tres cuartas partes de su personal en paro parcial. Los All Blacks neozelandeses aceptaron una congelación del 50% de sus ingresos por el parón de las competiciones. Eso supone congelar 25 millones de dólares neozelandeses (15 millones de dólares estadounidenses), correspondientes a salarios de base y primas, que quedaban por percibir a los jugadores de aquí a final de año.

Los jugadores de Gales y Escocia también llegaron a acuerdos con sus Federaciones para aceptar rebajas de salario.

– ¿Habrá test-matches? –

Por otra parte, World Rugby continúa en conversaciones con los países del Seis Naciones (Francia, Escocia, Irlanda, Gales, Italia, Inglaterra) y con la SANZAAR (Argentina, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica) para organizar «un calendario de competiciones internacionales viable para 2020, condicionado al gobiernos y a las autoridades sanitarias competentes».

«Eso incluye una probable revisión a corto plazo del calendario internacional del rugby, optimizando las posibilidades de competición para las federaciones y las ligas nacionales. Por prudencia, la planificación de otros escenarios tiene en cuenta un entorno de competición en el que puede que los viajes entre hemisferios no sean posibles y, en el peor de los casos, en el que no pueda haber rugby internacional en este año», explica World Rugby.

En julio, las selecciones del hemisferio norte deben disputar test-matches en el Sur y al revés en la ventana de partidos internacionales de noviembre, con duelos en suelo europeo.

En una entrevista con la AFP, Bernard Laporte, presidente de la Federación Francesa de Rugby y candidato a la vicepresidencia de World Rugby, había hablado ya de un préstamo «para acudir en ayuda de las Federaciones si las giras de julio y noviembre no pueden tener lugar».

«Algunos países podrían impedir a sus nacionales ir fuera de su país. No tener giras en noviembre sería un gran perjuicio», apuntó.