Pueblo Lavalleja. Por: Yamandú Leal

El año 2017 se fue y dejó una nueva obra inaugurada, era una aspiración de diez vecinos, que demoró añares en cristalizarse. El agua potable y los 22 focos de luz, que se instalaron en la zona de Javier Zorrilla, en la entrada al Pueblo, en la Zona Este de todo este lugar, cabe hacer mención que el vital elemento viene del pozo que está ubicado en la zona de Amarales, en la ruta.

Para este evento, se hizo presente el Intendente de Salto Dr. Andrés Lima, acompañado por algunos directores de la comuna, el Alcalde Diego Henderson, Concejales, funcionarios del Municipio y un grupo de vecinos.

Hubo parte oratoria, en esta entrega irán las reflexiones del Sr. Intendente de nuestro departamento de Salto.

DR. ANDRÉS LIMA

Muchas gracias a todos. Una vez más en el caso nuestro, en este 2017, aquí en el Municipio de Colonia Lavalleja que quiero destacar, una vez más la coordinación entre la Intendencia y el Municipio, entre los funcionarios de Salto y los funcionarios del Municipio de Colonia Lavalleja, destacar también el trabajo de Diego Henderson el Alcalde, de los concejales, como decía Ruben Silveira, dentro del Concejo más que colores políticos, lo que hay son representantes de las distintas localidades que conforman El Municipio, que se juntan, que se unen y piensan de qué manera poder llevar adelante obras para mejorar la calidad de vida.

Nosotros hoy parte de la convocatoria es la nueva iluminación para esta zona de Zorrilla, próxima a la de Pueblo Migliaro.

Con 22 focos que aquí se han colocado, el alumbrado público es mejor calidad de vida, el alumbrado público, es también un elemento que apuesta seguridad, nosotros venimos de entre semana, de estar en Colonia Itapebí también en este caso participando de la nueva Iluminación que se colocó en esa localidad, en la plaza, en varias zonas de Itapebí, o no había alumbrado o el alumbrado era de mala calidad.

Algunos días atrás en Villa Constitución, habíamos estado participando en la mejora de la iluminación, de la avenida Artigas y en la avenida Uruguay de esa localidad a casi 100 kilómetros de Pueblo Migliaro (Lavalleja), por eso entendemos que es fundamental esa tarea.

Hoy es aquí en la zona Zorrilla, hace algunos meses, también con Diego Henderson, participábamos lo que es la mejora de la iluminación en Pueblo Las Flores. La Intendencia de Salto, también ha firmado y hace pocas horas, la comisión Sectorial de Descentralización del Congreso de Intendentes aprobó el financiamiento, para que la Intendencia de Salto pueda adquirir cinco mil doscientas lámparas LED y colocarlas en la ciudad y en diferentes puntos del interior del departamento.

La segunda razón por lo cual lo convocábamos fue en zona Zorrilla, en la intención de la red de agua potable. Parece mentira que en el siglo XXI haya zonas del Uruguay, zonas del departamento, que no se pueda contar con este elemento, tan importante para la vida.

Quiero felicitar por eso por la constancia por el tesón del Alcalde, de los Concejales de los que viven en el lugar e impulsar esta iniciativa, que va a significar para diez familias tener el agua potable, una extensión de la red que se ha hecho.

También en este 2017, tuvimos la posibilidad de participar de lo que fue también la mejora de la red, a abastecer a 40 familias de la zona Amaral y de la zona de los Mora.

Por eso nosotros desde la Intendencia de Salto, también queremos agradecer a los funcionarios del Municipio, que nos han dado una mano muy importante en la reparación, en los arreglos de la caminería fuera del Municipio, han trabajado en el camino al Buey Negro y en el acceso a lo que es la zona de las termas del Arapey.

Han trabajado también en lo que han sido otras zonas, como el Municipio de Mataojo, y en distintos puntos de ese Municipo.

Queremos destacar y no es muy común que los funcionarios del Municipio de Colonia Lavalleja, no solo trabajan en su Municipio, sino también que están dando una mano importante a la Intendencia, fuera de lo que es la jurisdicción de Colonia Lavalleja.

El interior de nuestro departamento de Salto, se va a poder realizar entre los meses de febrero y marzo, además de los meses que nos hemos marcado, para realizar una tarea vinculada a los caminos rurales, así como a los caminos vecinales del Municipio y también al resto del departamento, que va aportar una mejor comunicación.

Para el año 2018 tenemos una gran expectativa, va a estar arribando la maquinaria que la Intendencia ha comprado, maquinaria sobre todo para el departamento de obras, maquinaria vial, parte va a tener como destino el interior de nuestro departamento de Salto.

Agradecer al Alcalde por ser parte de esta fiesta, agradecer por invitarnos a ser parte de obras que traen mejor calidad de vida.

Por último quiero decirles a todos que estamos entregando en cada Pueblo, un material que muestra algo de lo que hemos realizado en este pasado año 2017.