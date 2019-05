El expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle aseguró este martes en Bogotá que una intervención militar en Venezuela generaría «un terremoto político» en América Latina porque se levantaría una «fortísima resistencia contra eso».

»La intervención militar en la historia de hispanoamérica es una historia negra, es una historia contra la que nos hemos rebelado una y otra vez en el siglo XIX. Creo que una intervención militar, que creo que además no la aconsejarían los mandos militares de Estados Unidos, sería una verdadera revolución en todo el continente», manifestó Lacalle.

El exmandatario uruguayo (1990-1995) participó en el coloquio «Asociarse por el futuro» en la última jornada de la Cumbre Concordia de las Américas, que se celebra en la capital colombiana.

Para el expresidente, hay razones «históricas, ideológicas y aún prácticas» para que no haya una intervención militar en Venezuela y valoró lo hecho por Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y algunos países europeos para contrarrestar al régimen del gobernante venezolano Nicolás Maduro.

El pasado 10 de mayo, el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, al que más de medio centenar de países reconocen como presidente interino del país, manifestó que una «cooperación militar extranjera no sería intervención» porque la Asamblea Nacional puede autorizarla.

Guaidó dijo que esa es una «opción» que está sobre la mesa y que han hablado del tema no solo con Estados Unidos, sino también con mandatarios como el presidente de Ecuador, Lenín Moreno.

Lacalle recalcó que la intervención militar «generaría una transformación no buena de todos los países de hispanoamérica», pese a lo cual no ahorró críticas al chavismo, al que definió como «versión electoral del castrismo».

Bogotá, 14 may (EFE).-