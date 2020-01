El presidente electo flexibilizará la residencia legal y fiscal para los extranjeros que también quieran venir a invertir.

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, anunció que se intentará flexibilizar la residencia legal y fiscal de extranjeros para atraer familias de diferentes partes del mundo junto a la inversión.

A raíz de una propuesta del diputado Rodrigo Blass, el presidente electo sostuvo que se impulsará una serie de propuestas para que los extranjeros lleguen a Uruguay.

Lacalle Pou explicó que la idea no es únicamente recibir a aquellas personas que debieron abandonar su país por cuestiones sociales, económicas y políticas, como sucede en varios países de América Latina, si no que puedan llegar a invertir.

Asimismo, Lacalle Pou se refirió a los planes del gobierno para erradicar asentamientos y expresó que plantea reforzar el mecanismo de acceso a un hogar.

En materia de vivienda el presidente electo planteó que su administración deberá comenzar un proceso para erradicar asentamientos, así como atender el déficit de vivienda para los sectores que no acceden al financiamiento privado.

«190 mil uruguayos viven en condiciones que no son dignas» señaló el presidente electo, y agregó que «allí hay que hacer un trabajo social muy grande»; y especificó que no solo pasa por la casa habitación, también pasa por el barrio y la integración.

En base a estimaciones de un déficit de 60 mil viviendas por año, que puede incrementarse en mediano plazo, Lacalle Pou sostuvo que se deben reforzar los mecanismo de acceso a la vivienda para quienes no acceden a financiamiento.

Sobre esto último, la designada ministra de vivienda, Irene Moreira, dijo que el Plan Juntos seguirá adelante, junto a otras iniciativas para atender la falta de viviendas. Sobre la erradicación de asentamientos, indicó que se debe estudiar la realidad de cada localidad.