«La mayoría de nosotros viene siempre. Ahora nos toca ser Gobierno», dijo el presidente Luis Lacalle Pou, al participar ayer del cierre de la edición N.º 115 de la Expo Prado. Explicó que no se puede estar de espaldas a la producción rural. Abogó por un campo en el que, más allá del negocio, que es importante, sus trabajadores tengan vivienda, acceso a la salud y seguridad, en definitiva: igualdad de oportunidades.

El mandatario recordó que esta es la única exposición de América y probablemente del mundo que se está realizando en el contexto de la pandemia por COVID-19. Habló del concepto de «único». «Somos una sociedad única y lo bueno de serlo es que nos hace independientes», enfatizó. «Eso posibilita que, a través de nuestras conductas, logremos muchas cosas. Quizás esa sea la enseñanza de esta pandemia», dijo.

Lacalle Pou aseguró que este Gobierno no está de espaldas a la producción rural, y que siempre concurrió a la Expo Prado. Insistió en que es momento de terminar con las señales de si se está de un lado o del otro. Afirmó que defenderán a todos los uruguayos, cualquiera sea la actividad que decidieran «abrazar» para desarrollo y sustento de su familia.

Destacó que el campo que necesita el Gobierno no solo está en el comercio, en los aranceles o en la competitividad, sino que también está en la vida de campo, por eso destacó la importancia del acceso a la vivienda, a una ambulancia, a contar con un destacamento policial o acceder a Internet. En este contexto, habló de igualdad de oportunidades para todos.

Aclaró que la mayoría de las autoridades fueron todos los años a la Expo Prado, la diferencia ahora es que son integrantes del Gobierno. Al finalizar su alocución, el mandatario bajó al ruedo y entregó un trozo de madera del galpón n.° 1, símbolo emblemático de la muestra agroindustrial.

Del acto también participaron el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, y el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gabriel Capurro, quienes también se expresaron en discursos.

Además, participaron la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón; el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el prosecretario, Rodrigo Ferrés, y los ministros de Educación y Cultura; Pablo da Silveira; de Interior, Jorge Larrañaga; de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini; de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo; de Desarrollo Social, Pablo Bartol y de Defensa Nacional, Javier García, así como el subsecretario de Ganadería, Juan Ignacio Buffa, entre otras autoridades nacionales.