El ex candidato colorado Ernesto Talvi y el dos veces presidente Julio María Sanguinetti se reunieron este miércoles de tarde con el candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou para avanzar en la conformación del gobierno.

“Estuvimos hablando de la conformación del gobierno”, dijo Talvi en rueda de prensa tras el encuentro.

Si bien no dio detalles, Talvi dijo que hay una “cifra indicativa” de la cantidad de Ministerios que ocupará el Partido Colorado (serían tres), aunque “no hay nada gravado a fuego”, agregó.

Al respecto dijo que se habló de “las preferencias” que tiene el Partido Colorado sobre Ministerios y cargos, pero se dejó en claro que Lacalle Pou “es mano” y decide.

En ese sentido se supo días atrás que a Talvi se le ofreció ser el ministro de Relaciones Exteriores.

Talvi aseguró también que más allá del ofrecimiento de Lacalle Pou, será el Partido Colorado el que defina y responda a la propuesta del candidato nacionalista.

A su vez, Subrayado pudo saber que el sector de Sanguinetti hizo saber que les gustaría tener el Ministerio de Vivienda, con lo que podrían ser cuatro y no tres las carteras para el Partido Colorado.

Consultado acerca de la posibilidad de que Robert Silva (ex candidato colorado a vicepresidente) ocupe la Presidencia del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Talvi sonrió y dijo: “parecería que si”.

En este sentido Silva dijo más temprano que el Partido Colorado lo había propuesto para el cargo y que el Partido Nacional lo vio con buenos ojos.

Talvi aseguró que no fue esta la oportunidad para plantear sus diferencias con el ex candidato de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos.

“Esta fue una reunión para comenzar a discutir la conformación del gobierno”, aseguró.

Sanguinetti también fue consultado sobre la reunión y de forma específica sobre la posibilidad de que Isaac Alfie sea el subsecretario de Economía, o que ocupe algún cargo en el equipo económico de Lacalle Pou.

“Alfie puede estar en cualquier lugar. La ministro (por Azucena Arbeleche) y el presidente (por Lacalle Pou) tienen que armar un equipo coherente y nosotros vamos a colaborar con las personas que podamos”, dijo el ex mandatario.