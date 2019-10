Levantando las banderas del partido nacional más alto que nunca, con la alegría de siempre y con las ganas intactas, el candidato a la presidencia de la República, Luis Lacalle Pou estuvo en Salto haciendo el cierre de campaña, a pocos días de las elecciones nacionales del 27 de octubre. Círculo Sportivo fue una fiesta para quienes participaron del gran acto final de Luis pese al clima caluroso y a ser en horas de la tarde. Allí estuvo con gran presencia la Lista 404 que lidera el Dr. Carlos Albisu. “Pese a que las condiciones no son las mejores estamos acá con el gimnasio repleto dijo Albisu”. El líder nacionalista dejo en claro que está en disputa dos modelos de país y que no puede haber lugar para otra cosa que no sea la alternancia en el poder. Porque dijo que el país la necesita y mucho, y que como uruguayos estamos llamados a cumplir con el país dejando lo mejor de cada uno por un Uruguay mejor. Lacalle Pou dejo en claro que el país no resiste un gobierno más del Frente Amplio. Ante los cánticos y la alegría de los militantes, el candidato a presidente afirmó que ahora es el turno del Partido Nacional. “Hoy gracias al trabajo de todos ustedes el Partido Nacional es opción de Gobierno” enfatizó Lacalle Pou. Hizo referencia a la importancia de la generación de la Casa del Partido Nacional que ya tiene 4 años. “Sueño con un Salto de cara al Río, navegable y de desarrollo” enfatizó Lacalle Pou haciendo mención a la navegabilidad del Río Uruguay y lo que eso significa para Salto y Región. Tras el acto en Salto, en el que estuvo acompañado por su compañera de ruta Beatriz Argimon, la formula presidencial siguió viaje hacia Paysandú donde harían el acto de cierre.