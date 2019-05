Villa Constitución. Por: Catalina Trinidad

Este pasado jueves 23 de mayo, llegó a Villa Constitución el precandidato a l a presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, acompañado por los senadores Álvaro Delgado, Luis Alberto Heber y Javier García. Por tal motivo, EL PUEBLO mantuvo una charla con Lacalle Pou.

P: ¿Villa Constitución está en su carpeta de programa de gobierno para leva ntarlo, porque pasan y pasan gobiernos y nuestra localidad sigue hundiéndose en el tema laboral?

R: Mi repuesta es fácil y es lo que digo en todos lados, hay que leer mi programa de gobierno, de ahí al leer e interiorizarse las personas pueden decir, esto me gusta o esto no nos sirve para Constitución, o no nos cambia en nada, si eso pasa, lo mejor es no votarnos .

P: Las personas de la Villa no quieren un presidente que se olvide nuevamente de este pequeño lugar.

R: Es un tema de confianza y ojalá yo sea merecedor de esa confianza. Venimos de Belén y obviamente la situación es parecida, conozco el tema de la citricultura en el departamento de Salto, conozco la situación y la vida del interior rural, ganadero, agrícola, también el tema turístico más hacia Belén, pasando por un mal momento, quizás los argentinos utilizando más sus termas, el tipo de cambio no es menor a lo que hace al turismo. Constitución no aguanta más frustraciones y mentiras, la vez pasada que vine me hiciste una pregunta del tema termal y yo me acuerdo que te dije que no iba a caer en mentiras ni en promesas, porque de eso Constitución tiene muchas como la gran mentira del pozo termal y reabrir El Espinillar; y yo vengo a dar la cara, porque siempre me ponen en el medio por el cierre de El Espinillar. Yo vengo y doy la cara, vengo a asumir el compromiso, hacer todo el esfuerzo porque la producción del país, porque el turismo del país y porque los costo s bajen. Yo estoy seguro que si los costos bajan, que si además tenemos unas relaciones exteriores agresivas en sentido de conseguir mercado, la gente de aquí, que es laburadora, va a echar para adelante.

EL DISCURSO

Luego en su oratoria, el precandidato blanco comenzó diciendo: “cuando estuve en Salto me dijeron ‘queremos que cuando llegues a Constitución saludes especialmente a un compañero que hace poco falleció y que fue un vecino muy querido por la Villa y es Ramón Leguizamo, así que pido un fuerte aplauso para él».

Dijo también: “Nosotros cuando recorremos el país somos de andar prometiendo medio poco, porque no nos gusta conseguir votos, ganar una elección y después frustrar a la gente. Cuando estaba por Salto personalmente dije quiero ir a Constitución, quizás tenga elementos para no venir, pero quería venir a comprometerme, a hacer el esfuerzo que el pueblo merece para sacarlo adelante. Lo que hay que hacer primero es hacerse cargo, segundo generar herramientas, darle libertad a los uruguayos, hablando de esto, la bancarización obligatoria les pegaría muy duro a estos pueblos, en nuestro programa de gobierno tenemos la derogación a la bancarización obligatoria”, exclamó.

Y concluyó diciendo: “A este gobierno y a los delincuentes, el 27 de octubre se le terminará el recreo”.

Al finalizar su oratoria, un grupo de vecinos le hicieron entrega de un proyecto para esta localidad.