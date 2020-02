El presidente electo Luis Lacalle Pou se refirió este sá­bado a la decisión de no invitar a re­presentantes de Venezuela, Nicaragua y Cuba a la cere­monia de asunción el domin­go 1 de marzo.

«Uruguay mantiene relacio­nes diplomáticas y comercia­les con muchas naciones y muchos Estados. Eso no sig­nifica que se invite o no se invite a determinados man­datarios», afirmó Lacalle.

El mandatario electo recordó cuando, en campañas elec­torales anteriores, propuso un Tratado de Libre Comer­cio con Cuba. «Una cosa, no quita la otra», sostuvo.

«Que uno tenga relaciones comerciales por el interés nacional es distinto a valorar que se violentan y que se violan los derechos huma­nos, entre otros países, en Venezuela», reflexionó.

«Yo no estoy dispuesto a que en nuestra asunción esté el dictador Maduro», subrayó Lacalle. «Es una decisión personal de la cual me hago cargo. Esto no es Cancillería, esto no es protocolo, esto es mi persona que tomó esta decisión», agregó.

Lacalle afirmó que las relaciones comerciales con esos países no corren riesgo por la decisión que tomó. Respecto a la presencia o no del presidente argentino, Al­berto Fernández, aseguró que no tiene una versión ofi­cial. «Tiene una actividad en Argentina, veremos a ver qué decide finalmente», dijo. (Fuente: Subrayado)