Los contactos comenzarán, primero, con la coalición multicolor después del 15 de enero, y luego con dirigentes de la izquierda

El presidente electo Luis Lacalle Pou confirmó este jueves que el gobierno electo ofrecerá al Frente Amplio integrar los directorios de las empresas públicas.

«Nosotros siempre lo reclamamos. Hubo distintas participaciones en estos tres períodos. Así que me parece que tenemos que actuar en consecuencia», afirmó.

Sostuvo que aún no hubo contactos, pero adelantó que se «respetará la votación del Frente Amplio en octubre, para la adjudicación de esas responsabilidades».

A partir del 15 de enero comenzarán los primeros contactos por la integración de los directorios de las empresas públicas, primero con los socios de la coalición y después con la oposición.

Lacalle participó del homenaje que se realizó este jueves en Paysandú a 155 años del fallecimiento del caudillo blanco Leandro Gómez.

El presidente electo adelantó que este martes y jueves de la semana próxima se r eunirá con todos los ministros designados para completar la conformación de las direcciones de cada cartera.

Reiteró que la intención del gobierno electo es que las presidencias de los entes autónomos y servicios descentralizados recaigan sobre personas con «fuerte perfil técnico» y «fuerte peso político», respetando los equilibrios de la coalición.

ACTOS POLÍTICOS

Lacalle Pou confirmó que esta fue la última vez que asistiría en los próximos cinco años a Paysandú para homenajear a Leandro Gómez.

Adelantó que la última actividad partidaria que tendrá será la tradicional reunión anual que realiza su sector «Todos» en La Paloma.

«Antes del 1º de marzo uno tiene que respetar y actuar en consecuencia del mandato de parte de la ciudadanía», afirmó.

«Eso no significa nunca renunciar a lo que uno siente, a las tradiciones, pero sí respetar el mandato de esa gente antes de asumir el 1º de marzo, soy empleado de todos los uruguayos y ya no tengo distinción partidaria», indicó.

LEY DE URGENCIA

Lacalle Pou afirmó que el proyecto de ley de urgente consideración que presentará el 2 de marzo al Parlamento, por el momento, tiene 457 artículos.

El presidente electo reiteró que es un proyecto «abierto», que tiene como base el Compromiso por el país que firmó la coalición multicolor. «Se puede agregar, se puede sacar y se puede mejorar», inclusive si el Frente Amplio propone cambios «aceptables» a la iniciativa, afirmó.

Lacalle Pou confirmó que en el esbozo de la propuesta se incluyen modificaciones al Código del Proceso Penal, aunque evitó dar más detalles.

Reiteró que el 2 de marzo a la 9 de la mañana recibirá, junto al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y el subsecretario Guillermo Maciel, a los 19 jefes de Policía del país para darles «instrucciones claras de qué es lo que se va a hacer en cada territorio».

«Nosotros queremos que se note un cambio de actitud, un respaldo por parte del presidente de la República y del ministro (del Interior) al accionar de la Policía», subrayó.

TARIFAS

Lacalle Pou reclamó una «adecuación (de tarifas públicas) en base a costos» y apuntó a una «irresponsabilidad» del Ministerio de Economía y Finanzas.

Para el mandatario electo no se abarataron los costos de las empresas públicas para hacerlas más eficientes.

«Le dejan al gobierno que viene las ineficiencias para que las adecue», enfatizó.