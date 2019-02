Por Nicolás Caiazzo

Andre Lafón ya se encuentra en San Luis ultimando detalles en la preparación de cara a su debut en el Turismo Nacional argentino a bordo de su flamante Seat León este fin de semana.

“La idea de hacer Turismo Nacional surgió porque ya hace tres años que compito el Superturismo Uruguayo, hice toda la escuela de karting acá en Uruguay y también en Argentina, allá siempre me trataron muy bien e hice buenas amistades, por eso siempre estuvo el objetivo de poder competir en TN con un proyecto a largo plazo”, nos había comentado Lafon en una oportunidad hace ya varias ediciones de El Pueblo. Lo cierto es que luego de probar intensamente en Concordia junto a su equipo viernes Competición, añadiendo los últimos detalles que lo logren confirmar en la primera fecha del Turismo Nacional argentino, el salteño ya se encuentra desde el martes en tierras argentinas junto con su equipo ya que el Turismo Nacional comenzará la temporada 2019 en San Luis, en lo que será el inicio del campeonato en La Pedrera en Villa Mercedes, donde nuestro representante buscará arrancar este sábado y domingo a bordo de su Seat León en lo más alto.

Cambios en el reglamento:

A partir de este año cada división tendrá dos series, las cuales entregarán puntaje a los primeros nueve clasificados, comenzando con el ganador que se llevará 9 puntos.

Otra modificación es que el hándicap de peso correspondiente al primer triunfo de un piloto no podrá ser descargado en el resto del presente campeonato (serán 30 kilos lo que sumará cada vencedor en Clase 3 y 25 en la Clase 2).

Aquellos que terminen 6º, 7º y 8º no cargarán ni descargarán. Mientras que el tope de kilos para Clase 2 será de 75 Kg y para la clase 3 de 90 Kg.

ARAMENDÍA FINALMENTE CAMPEÓN

Según lo detalla la web especializada Motores en Punta, el miércoles en horas del mediodía se conoció el fallo del tribunal de apelaciones formado a instancia del recurso presentado por el equipo Toyota de Superturismo ante la Comisión Deportiva del Automóvil Club del Uruguay (ACU).

Tras estudiar nuevamente la apelación presentada por Peugeot en referencia a la exclusión de la que fue objeto su piloto Rodrigo Aramendía (Peugeot 208) en oportunidad de la última Fecha del Campeonato Nacional de Superturismo disputada el 9 de diciembre 2018 en El Pinar, el nuevo Tribunal de Apelaciones da lugar al reclamo de Peugeot por encima de lo que se le había otorgado a Fernando Etchegorry.

En consecuencia, 73 días después de finalizada la competencia (y el Campeonato Nacional), finalmente Rodrigo Aramendía es re-clasificado en dicha competencia y por lo tanto, se adjudica el Campeonato Nacional de Superturismo 2018, segundo de su cosecha personal tras el obtenido en 2016.

FORD PERFORMANCE EL NUEVO PROYECTO EN SUPERTURISMO

Vuelve a sacudirse el tablero y la nota vuelve a darla Superturismo. La máxima categoría de la Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO) comienza a armar la grilla 2019 con todo. VIP Motorsport (Daniel Ferra) y Viernes Competición (André Lafón) unen esfuerzos y bajo el ala técnica del equipo argentino Morier Competición, irán en 2019 como equipo oficial Ford con el apoyo directo de Multimotors, representante de la marca del óvalo en Uruguay. Con esta incursión, la consigna para pelear en Superturismo marcará otra la historia, dado que al tratarse de dos competidores los caminos para pelear por cosas importantes se acortan.

La nueva estructura armará dos nuevos Ford Fiesta Kinetic 2019 en tanto los autos actuales de Daniel Ferra y André Lafón irá uno de ellos para un tercer piloto en Superturismo y otro para Clase 2. El equipo oficial Ford pasará a llamarse Ford Performance ST . El trabajo se hará en Uruguay pero bajo la supervisión técnica de Morier Competición.

A su vez la Asociación Uruguaya de Volantes ha reservado las fechas para la temporada 2019, las cuales son tentativas. Los autódromos y circuitos se conocerán más adelante.

Calendario tentativo:

15, 16 y 17 Marzo – 1ra. Fecha

05, 06 y 07 Abril – 2da. Fecha

03, 04 y 05 Mayo – 3ra. Fecha

07, 08 y 09 Junio – 4ta. Fecha

19, 20 y 21 Julio – 5ta. Fecha

09, 10 y 11 Agosto – 6ta. Fecha

06, 07 y 08 Setiembre – 7ma. Fecha

04, 05 y 06 Octubre – 8va. Fecha

15, 16 y 17 Noviembre – 9na. Fecha

06, 07 y 08 Diciembre – 10ma. Fecha