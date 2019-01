Con la finalidad de darle un broche de oro a lo que ha sido un año espectacular en materia de resultados y de buenos rendimientos, el pasado sábado se produció en chacra Le Park la despedida de fin de año del equipo Viernes Competición en el cual se encuentra el piloto salteño André Lafón. Con la participación ya confirmada en Superturismo para el año 2019, Lafón apuntará a competir en el Turismo Nacional argentino a bordo de un Seat León.

Tras una temporada espectacular en materia de números habiendo logrado obtener seis podios de diez fechas posibles, una pole position, un bicampeonato en Particulares y el tercer lugar en la general del Superturismo, el piloto salteño André Lafón sigue en ascenso con sus pretenciones y la idea es no darse descanso, en la búsqueda de una continuidad necesaria para el gran nivel que ha venido mostrando. Los focos parecen apuntar a la vecina orilla, Concordia lo recibiría esta semana para realizar pruebas que lo capaciten a ser un competidor más en la categoría Turismo Nacional argentino.

El Turismo Nacional comenzará la temporada 2019 en San Luis, pero a diferencia de lo que fue el 2018, que se llevó a cabo en Potrero de Los Funes, el próximo campeonato arrancará en el circuito de La Pedrera en Villa Mercedes, donde el salteño buscará arrancar el 23 y 24 de febrero a bordo de un Seat León junto al mismo equipo que ha estado en Superturismo, Viernes Competición.

ARAMENDÍA CAMPEÓN DE SUPERTURISMO

El pasado viernes, el Tribunal de Apelaciones de la Federación Uruguaya de Automovilismo Deportivo (FUAD), resolvió dar lugar al recurso interpuesto por Rodrigo Aramendía dejando sin efecto la sanción que recaía sobre este confirmándolo finalmente como campeón 2018.

Recordemos que en el transcurso de la final de la décima fecha del campeonato, en la quinta vuelta, un toque entre ambos contendientes a la corona en la curva “Gonchi Rodríguez” dejó fuera de carrera a Fernando Etchegorry (Toyota Etios), mientras que Aramendía logró finalizar la carrera en el séptimo lugar sumando los puntos necesarios para quedarse con la corona. En primera instancia, los comisarios deportivos actuantes resolvieron excluir al piloto del Peugeot 208 pero esa resolución fue apelada por Aramendía. El Tribunal de Apelaciones luego de analizar la incidencia y haber escuchado las declaraciones de las partes involucradas, decidió darle la razón a Rodrigo Aramendía y con ello el campeonato 2018 quedó en su poder.

“Quiero agradecerle de corazón a toda mi familia, amigos y al equipo por el apoyo.» Comenzó declarando Aramendía, que luego agregó: «Desde el 2011 estoy en el equipo Peugeot, ellos me enseñaron todo lo que sé, me supieron esperar, me ayudaron a crecer y hoy me alegro de poder lograr este campeonato con ellos. Quiero agradecer también a todos los sponsors que la mayoría me apoyan desde mis comienzos y todos los que me aguantan en las buenas y en las malas”.