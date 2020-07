Por Nicolás Caiazzo

Pasaron cuatro meses desde que en Salto el equipo Viernes Competición alistaba y daba los últimos toques a su infraestructura de cara al inicio de una nueva temporada de Superturismo a nivel Nacional tras los pasos de su piloto Andre Lafon. El salteño se alistaba para pelear un título que hasta el momento le había sido esquivo tras un tercer y cuarto puesto en la general como sus grandes posicionamientos al término de cada competencia. Hoy con otra realidad, con la «nueva normalidad» y el pasaje de una pandemia que azota en todos los ámbitos, Lafon se subirá nuevamente a su auto para las llamadas pruebas comunitarias, tras la aprobación del gobierno de nuestro país a la vuelta de los entrenamientos en El Pinar tras una elaborada gestion de las distintas ramificaciones que componen al automovilismo en nuestro país. A propósito de este y otros temas, EL PUEBLO recibió al piloto para dialogar sobre su actualidad.

¿CREÍAS QUE PODÍAS ESTAR 4 MESES SIN METERTE EN UNA PISTA?

·«Desde que arrancó la pandemia en la semana anterior a que inicie el campeonato de Superturismo en marzo debimos parar el campeonato y la participación de nuestro equipo Viernes Competición y Ford. Debido a que había muchos talleres afectados por la Pandemia debimos recurrir a distribuir a los distintos integrantes del equipo por mis negocios personales. Superturismo es profesional y si bien algunos trabajan en otro terreno, otros viven de esto. En mi caso no es que viva de esto, pero tengo un equipo que necesita trabajar, desde los mecánicos, pintores, chapistas, tornero y electricista. El ver el taller apagado, el auto como hace un mes atrás, habíamos cerrado con sponsors que se veían afectados y después de todo esto lo que hicimos fue llamar a todos para aplazar todo y dejarlo para después. No nos llevó a la desesperación, pero sí a los nervios por saber que iba a pasar. Enlo personal unca paré de asistir al gimnasio, corté un mes con la pretemporada por la pandemia pero me reintegré con Facundo Ernst en Fitness Club. Facundo me entrena en la modalidad personalizada, acompañándome a su vez a las carreras para que yo me suba al auto 100% concentrado sin pensar en si me apretaron las ruedas o si el lunes tal vez debo rendir un examen. Con la inclusión de Facundo en mi equipo apuntamos a olvidarme de lo anterior para concentrarme en la carrera y apuntar a salir campeón. A su vez integramos a Roberto Blanco como jefe de equipo para que organice todo, luego esta Agustín Farias y Juan Sosa como encargados del auto, Serafín Andión y Daniel Mori en logística y telemetría, junto a los hermanos Morier como directores del proyecto y con la inclusión de Facundo logré armar el equipo para lograr cerrar el círculo».

¿FUE SENCILLA LA VUELTA?

«Teníamos que mover los talleres, volver a tocar los autos, mostrarles a los sponsors que estábamos en carrera e intentar hacer buena letra para que el Gobierno nos de ese voto de confianza de que podíamos respetar los protocolos y volver a la pista para no dejar enfriar tanto. Se bajaron algunos de este campeonato, pero creo que con estas pruebas comunitarias como la que tendremos en el día de mañana (hoy) ayudará a que los que se fueron puedan volver a arrimarse y notar que en costos no serán tan pesados para competir».

¿LA BUENA LETRA ARRANCA CON LAS PRUEBAS COMUNITARIAS?

«Así es. Este sábado habilitaron una prueba comunitaria para todas las categorías de Superturismo con circuito libre para que podamos dar todas las vueltas que queramos desde las 13.00 hasta las 18.00 hs y a su vez se va a mostrar por VTV de las 15.00 a las 17.00 hs. Habrá que seguir a rajatabla una serie de protocolos por parte de todos los que formamos parte de la actividad de este sábado y seguir así sí en septiembre pretendemos arrancar el campeonato hasta diciembre con 4 fechas dobles, 1 por mes, siendo un costo menos para los equipos y pilotos. Los sponsors verán que no será tan pesado el ayudarnos en 4 fechas y no en 10 a lo largo de todo el año, y a la vez le permitirá a los que perdieron empresas el salir a buscarlas».

¿EN QUÉ CAMBIARÁ ESTA NUEVA MODALIDAD DE CAMPEONATO?

«En esta modalidad de campeonato va a jugar mucho la estrategia de cada equipo, habilitaron la hidráulica para que quede más liviana la dirección y los pilotos se cansen menos o el auto se desgaste menos. Hay varios cambios que están incentivando a que podamos competir y llegar en condiciones a las fechas dobles».

¿LA APUESTA SIGUE SIENDO LA MISMA? ¿SALIR CAMPEÓN?

El año pasado apostamos a salir campeón, logramos estar bajo la estructura Ford junto a Daniel Ferra y creíamos que teníamos la espalda para hacerle frente a equipos como Toyota, Peugeot, Citroën, Chevrolet, y así fue. Estuvimos en la pelea siempre para salir campeón, obviamente siempre ocurren cosas externas a nosotros, pero más allá de eso en las carreras que pudimos correr anduvimos bien, incluso conseguimos una victoria. En Superturismo están los mejores del Uruguay, contamos con Etchegorry y Aramendia que han salido campeones que son los rivales directos, gente joven de mi generación y gente de mucha experiencia que compiten hace mucho tiempo. La categoría está muy surtida en edades y cuenta con el mejor nivel de pilotos. Daniel Ferra tiene su equipo con su gente y yo con mi equipo y mi gente, pero puntuamos por Ford. A su vez en mi equipo estará Collazo para poder hacer un poquito más de pelea a los demás pilotos y poder compartir información en pista. Viernes Competición correrá con dos autos, uno sería el que utilicé por último en la pasada temporada y el otro sería para que Nicolas Collazo lo utilizara. A su vez voy a seguir puntuando por el campeonato de equipos junto a Daniel Ferra pero utilizando a mi equipo propio.

El deseo de mi equipo y el mío personal es ir por el título, ya vamos por el cuarto año compitiendo y creo que es nuestro momento.