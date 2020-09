Por Nicolás Caiazzo

El inicio de la segunda fecha del Campeonato Nacional de Superturismo, disputada el 6 de septiembre, fue muy complicado, con un múltiple choque en la largada, que involucró a más de una docena de autos. Lo acontecido llevó a un arduo y exhaustivo análisis por parte de las autoridades deportivas, cuyo resultado final se dio a conocer en las últimas horas por intermedio de un comunicado enviado por la oficina de prensa de la Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO), en el cual se informa sobre penalizaciones y exclusiones debido a las incidencias de la carrera.

Esto es lo informado en el comunicado:

Luego de ser estudiadas todas las cámaras, maniobras y momentos de carrera, las autoridades de la prueba dieron por finalizada la fecha de Superturismo que era la única que había quedado en estudio.

Se procede a sancionar a pilotos en la misma fecha y otras que se cumplirán en la próxima carrera que participe el piloto involucrado.

No se modifica el podio general y sí tiene variantes, debido a las sanciones, el podio de la Copa Challenge

Podio general:

Frederick Balbi – André Lafón – Cyro Fontes

Podio Copa Challenge:

Mauricio Geymonat – Martín Berasain – Carlo Espósito.

Balbi, Lafón y Fontes en el podio de la segunda fecha.

Clasificación

Se llevó a cabo en forma normal.

Carrera:

Se recibe un reclamo del piloto Nº 55 Sr. Gonzalo Reilly, denunciando que recibe un golpe del piloto Nº 99 Sr. Fernando Dacal en la curva del parador. Luego de analizar las imágenes se constata que no hay aspectos a sancionar en cuanto a lo denunciado.

Se recibe un reclamo del piloto Nº 38 Sr. Fernando Etchegorry, denunciando que el piloto No 29 Sr. Daniel Ferra cierra su línea en la curva S lo cual genera que pierda una posición. Luego de analizar las imágenes se constata que no hay aspectos a sancionar en cuanto a lo denunciado.

Se recibe un reclamo del piloto No 15 Sr. Enrique Maglione, denunciando que recibe un toque del piloto No 44 Sr. Javier Pontet y como consecuencia queda fuera de pista. Luego de analizar las imágenes se decide aplicar bandera blanca y negra al piloto No 81 Sr. Mauricio Geymonat en la próxima fecha que intervenga debido a que realiza una maniobra que perjudica al piloto No 44 Sr. Javier Pontet y el piloto No 15 Sr. Enrique Maglione.

Se le aplicará bandera blanca y negra en la próxima fecha que intervenga al piloto No 44 Sr. Javier Pontet por golpe al piloto No 15 Sr. Enrique Maglione en la curva «S».

Se le aplicará bandera blanca y negra en la próxima fecha que intervenga al piloto No 60 Sr. Juan Manuel Casella por dejar sin pista al piloto Nº 111 Sr. Fabricio Larratea a la salida de la curva «S».

Se realiza una observación verbal al piloto Juan Manuel Casella debido a la maniobra realizada en largada y por determinados comportamientos en boxes.

Se descalifica al piloto No 99 Sr. Fernando Dacal por realizar una maniobra en perjuicio del piloto Nº 36 Sr. Nicolás Collazo y del piloto No 60 Sr. Juan Manuel Casella en la largada.

Se descalifica al piloto No 76 Sr. José Luis Peirén por realizar una maniobra riesgosa en la largada, se solicita a penalidades del ACU que se expida al respecto.

Se le aplica una multa de U$S 200 al piloto No 81 Sr. Mauricio Geymoant debido a que no se presentó al llamado del podio.

Campeonato empatado entre Lafón y Etchegorry

Luego de contabilizadas las dos primeras fechas, el campeonato queda empatado en puntos en la primera posición entre el actual campeón Fernando Etchegorry y el salteño André Lafón, ambos lideran el campeonato nacional. Luego se ubican, Balbi, Larratea y Ferra en los 5 primeros lugares.

Geymonat líder de la Copa Challenge

Mauricio Geymonat tras haber ganado las dos fechas es quien lidera la Copa Challenge, seguido por Berasain, D’antonio, Rivas y Espósito en las 5 primeras posiciones.

Ford Performance lidera por equipos

La dupla compuesta por André Lafón y Daniel Ferra arranca en punta por equipos el campeonato, seguidos por Fernando Etchegorry – Mauricio Geymont del Toyota Gazzo Racing y terceros se coloca Lubrax – Peugeot con Frederick Balbi y Michell Bonnin.

Fernando Etchegorry ganó la primera fecha

Con respecto a las posiciones de los campeonatos, Fernando Etchegorry y André Lafón comparten la primera posición con 40 puntos cada uno. Frederick Balbi está tercero con 28 unidades y Fabricio Larratea ocupa el cuarto puesto con 27, seguido por Daniel Ferra con 25 y Mauricio Geymonat con 19.

En la Copa Challenge, lidera Geymonat con 52 puntos, escoltado por Martín Berasain con 31. Bruno D’Antonio está tercero con 20,5 unidades. Gastón Rivas y Carlo Espósito comparten el cuarto lugar con 20 puntos cada uno. Nahuel Barba está sexto con 17 unidades.

Por equipos, lidera Ford Performance con 65 puntos. El segundo lugar es para Toyota Gazoo Racing con 59 y la tercera posición para Lubrax Peugeot con 34 unidades, seguido por Petrobras Peugeot con 28 y Agrolavalle Competición con 17. Maino Carreras y Chevrolet tienen 16 puntos cada uno.