Por Nicolás Caiazzo

Con la finalidad de darle un broche de oro a lo que ha sido un año espectacular en materia de resultados y de buenos rendimientos, este sábado se estará produciendo en la chacra Le Park la despedida de fin de año del equipo Viernes Competición en el cual se encuentra el piloto salteño Andre Lafon. El valor del ticket será de $1200 para colaborar con el equipo que no se quedará únicamente con la participación en Superturismo para el año 2019 sino que apuntará a competir en el Turismo Nacional argentino, además de otras sorpresas que el equipo estará anunciando el día del evento.

Tras una temporada espectacular en materia de números habiendo logrado obtener seis podios de diez fechas posibles, una pole position, un bicampeonato en Particulares y el tercer lugar en la general del Superturismo, el piloto salteño Andre Lafon sigue en ascenso con sus pretenciones y la idea es no darse descanso, en la búsqueda de una continuidad necesaria para el gran nivel que ha venido mostrando. Los focos parecen apuntar a la vecina orilla, Concordia lo recibiría esta semana para realizar pruebas que lo capaciten a ser un competidor más en la categoría Turismo Nacional argentino.

El Turismo Nacional comenzará la temporada 2019 en San Luis, pero a diferencia de lo que fue el 2018, que se llevó a cabo en Potrero de Los Funes, el próximo campeonato arrancará en el circuito de La Pedrera en Villa Mercedes, donde el salteño buscará arrancar el 23 y 24 de febrero a bordo de un Seat León junto al mismo equipo que ha estado en Superturismo, Viernes Competición.

SIGUE SIN CONOCERSE EL CAMPEÓN DE SUPERTURISMO

Se especulaba que en la Gala de Premiación del deporte motor se podría conocer el fallo del Tribunal de Apelaciones y con ell, cerrar el año con el campeón de Superturismo definido.

No pudo ser. La definición del título iba a pasar para los próximos días, esperando todos que esté lista para el cierre de temporada que otorga AUVO de manera adminisitrativa, sucedo que no terminó ocurriendo y del cual ahora habrá esperar que dicha institución se maneje dentro de los 30 días que dispone el Tribunal de Apelaciones para expedirse, plazo que caduca el 12 de enero de 2019 y que tiene a los pilotos Rodrigo Aramendía y Fernando Etchegorry en la incertidumbre de saber cual será campeón.

Este es el fallo apelado por Aramendía: “Se excluye al piloto No 5 Sr. Rodrigo Aramendia por golpe y dejar fuera de carrera en esa misma maniobra al piloto No 1 Sr. Fernando Etchegorry. Una vez notificado de la correspondiente sanción el Sr. Rodrigo Aramendia manifiesta su intención de apelar.

-Se decide aplicarle bandera blanca y negra en la próxima fecha que intervenga de la categoría Superturismo al piloto No 5 Sr. Rodrigo Aramendia por golpe en perjuicio del piloto No 29 Sr. Daniel Ferra en carrera, causándole perdida de posiciones”.