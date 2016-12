En la última semana hubo tres días de remates con una oferta que se ubicó en 49.145 fardos y una demanda del 94%. El mercado tuvo un aumento de 15 centavos en dólares australianos y de 17 centavos en dólares americanos. El IME US$ “permanece por encima de su valor a igual fecha de la zafra pasada, ubicándose en 1021. La moneda aumentó 1% en comparación al cierre de la semana anterior.

Exportaciones Australia: (periodo julio a setiembre 2016) “El 91% de las exportaciones son de lana sucia, el 3% lavada y el 6% “carbonizada.

En la nueva zafra que se inició el pasado mes de julio, China continúa liderando el destino de las exportaciones de Australia con un 70.9% mientras que India permanece en segundo lugar con un 7.7%, Italia pasa a ocupar el tercer lugar con 5.8% y República Checa en cuarto lugar con un 5.1%, siguiéndole Korea y Malasia con un 4.3% y 0.9%. El país que tuvo el mayor incremento en las exportaciones es China mientras que Korea lidera el ranking de los países con bajas en las compras. Las actividades continúan la próxima semana con 48.603 fardos estimados con dos días de remates.

Evolución de precios en Australia

En comparación con los valores de la semana pasada, todas las lanas registraron incrementos. Las categorías se ubicaron entre un rango de 0.1% (lanas de 26 micras) y 4.1% (lanas de 16.5 micras).

Uruguay

El mercado interno hubo fuerte demanda de lanas entre 17 y 23 micras, lanas que están con precios muy firmes, “mientras que las lanas más gruesas continúan con precios a la baja y donde hay poca concreción de negocios. Para las lanas Merino los precios se mantuvieron desde US$ 5.80 / 6.00 para lotes sin acondicionar, hasta US$ 6.60 y US$ 6.70 por lotes grifa verde en el eje de 21.5 micras. Los lotes grifa celeste se ubican en los US$ 6.30 / 6.40. Lotes destacados por debajo de las 19 micras que alcanzaron los US$ 8.00 y se concretan varios lotes de la raza Ideal con muy buenos rendimientos. Respecto a los lotes de lanas más gruesas, las referencias en lotes sin acondicionar empiezan a ubicarse en US$ 2.40, 2.50, 2.60, para grifa celeste 2.70 y algún grifa verde alcanza los US$ 3.00. La Unión de Consignatarios Laneros publica los siguientes precios esta semana. Listado negocios: -7.000 kg de 17.5 micras a US$ 8.00 más US$1.00 subproductos grifa verde. “-6.100 kg de 17.8 micras a US$ 8.00 más US$ 1.00 subproductos con 80.4% rendimiento grifa verde. -Lote de volumen de 17.9 micras a US$ 8.00 más US$ 1.00 con 77.8% rendimiento grifa verde. “-1.500 kg de 18.4 micras a US$ 7.12 más US$ 1.00 subproductos con 78.4% rendimiento grifa verde. “-15.000 kg de 18.5 micras a US$ 8.00 más US$1.20 subproductos grifa verde.